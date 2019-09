«Jeg er rett og slett flau av å være norsk når det er sånn dømming. Det ødelegger mye for norsk håndball. Jeg gleder meg til å komme til et annet land å få noen nye dommere for å være helt ærlig. Jeg er drittlei det, jeg er drittlei!»

Det var tiraden Lie Hansen kom med i april 2011 etter at Drammen hadde møtt Elverum. Like etter dro han til Danmark.

Så spilte han i seks klubber i fire land i løpet av åtte år. Nå har han vendt tilbake for å skyte Drammen til Norgestoppen, og seg selv inn i EM-troppen.

– Vi gidder ikke være med for å kjempe om pallplass. Vi vil ha toppen og må tørre å si det, sier den offensive 30-åringen.

– Vi skal få tilbake håndballstemningen i Drammen, eller Drømmen by, som Drammen-patrioter kaller den.

Venstrebacken begynner å komme i form etter at han måtte gå flere måneder med det han selv kaller Nord-Europas største gips etter en operasjon i venstre hånda.

Hansen med sin gigantiske gips.

– Den hånda plaget meg i ett år. Under VM i januar klarte jeg ikke å åpne hotelldøra med venstre hånda, forteller Lie Hansen, som skyter med høyre, men forsvarer seg med begge.

– Men den plager meg ikke nå. Jeg var ute lenge og var rusten i sesongoppkjøringa. Jeg er ennå ikke i toppform, men er kampklar.

Flyttelasset brant opp

På vei hjem til Norge ble hele flyttelasset hans borte da flyttebilen brant opp. Han hadde ikke forsikring.Tilbake i leiligheten i Drammen har han også måtte starte på nytt.

Espen Lie Hansens flyttelass brant opp.

– Det er en dyr måte å rydde opp i garderoben på, sier Lie Hansen med galgenhumor. Alt måtte kjøpes nytt.

Det verste er det jeg ikke kan få tilbake. Draktene fra alle klubben jeg har spilt for og medaljene som er tapt.Ellers har hjemturen gått bra. Det er ikke gitt for en som for ett år siden spilte Champions League finale for franske Nantes.

– Det er ikke så stor forskjell. Jeg er veldig fornøyd med å komme hjem og spille. Ligaen nå er den beste siden jeg var hjemme sist.

Målet til spilleren med 159 landskamper er også å bli med i troppen til EM på hjemmebane i januar.

– Jeg har ikke kommet hjem for å gi meg på landslaget. Jeg har mer å bidra med. Nå får jeg trent godt og spilt mye. Jeg kommer til å være i bedre form og mer i slag enn på lenge. Toppe formen til EM er ikke det fint da?

Men før den tid får han testet seg selv - og norske dommere anno 2019.