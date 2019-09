Samtidig øker oppslutningen til de tre andre regjeringspartiene på målingen Kantar har laget for TV 2 tre dager før valget.

Klart fall for Høyre

For fjerde dag på rad går Høyre tilbake. Mens de søndag for snart en uke siden hadde 21,4 prosent, får de nå bare 18,3 prosent (- 0,9). i løpet av uken har Høyre gått tilbake hele 3,1 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser at Høyre mistet oppslutning blant kvinner tidligere i uken, nå faller de også blant menn.

Det betyr at Høyre har mistet 28.000 velgere sammenlignet med målingen torsdag kveld.

Partiet henter klart færre velgere fra Frp enn tidligere i valgkampen, samtidig øker antall tidligere høyrevelgere som sier de vil stemme på Senterpartiet. Bare 51 prosent av høyres velgere fra stortingsvalget i 2017 sier de vil stemme på partiet dersom det var kommunevalg i morgen.

Pluss 44.000 velgere

Samtidig som Høyre sliter, øker oppslutningen sakte, men sikkert for de tre andre regjeringspartiene. Samlet går de frem 1,6 prosentpoeng fra torsdag til fredag. Det betyr at 44.000 flere ville ha stemt på et av de tre andre regjeringspartiene.

Frp går mest frem med 0,9 til 7,8. Det er den høyeste målingen siden 28. august. Bakgrunnstallene viser at andelen tidligere Frp-velgere som sier de vil stemme på partiet fortsatt er lav. Litt under fire av ti velgere fra 2017 holder fast ved partiet. Ingen andre partier har en høyere andel tidligere velgere på gjerdet, mer enn hver femte tidligere Frp-velger er fortsatt i tenkeboksen

Kristelig Folkeparti får valgkampens nest beste måling med 4,4 prosent (+ 0,5), som er over resultatet ved stortingsvalget i 2017.

Venstre øker for femte dag på rad og får 3,6 (+ 0,2).



SV faller

Etter fire dager med oppgang går SV tilbake med 0,7 prosentpoeng til 7,0.



Arbeiderpartiet får 25,2 (- 0,2). Andelen lojale velgere ligger på 60 prosent. Partiets oppslutning økte frem til tirsdag, og har siden det ligget ganske stabilt.

Senterpartiet øker med 0,6 til 15,4 prosent, mens Rødt får 3,2 (- 0,2) som er den laveste oppslutningen siden januar.

De Grønne får 7,1 (- 0,2), mens bomlistene får sin laveste oppslutning siden 28.august med 3,4 prosent (-0,4).



Andre partier og lister får 4,8 prosent (+ 0,4). I denne gruppen Lokale lister får 2,0, Pensjonistpartiet 0,8, De Kristne 0,7, Liberalistene 0,5, Helsepartiet 0,2, Demokratene 0,2, Piratpartiet 0,2 og Alliansen 0,1.