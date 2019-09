Artikkelen oppdateres!

Timothy Cheruiyot vant som han ville på tiden 3.30,22 på 1500-meteren under fredagens Diamond League-finale i Brüssel.

Jakob Ingebrigtsen ga imidlertid den suveren vinneren kamp. Han ble nummer to på tiden 3.31,62. Storebror Filip ble nummer tre med tiden 3.33,33. Dermed havnet de to brødrene på pallen under Diamond League-finalen.

Se oppløpet øverst (video med tillatelse fra NRK)

Målet til både Jakob og Filip Ingebrigtsen var å bryte 3.30-barrieren, som det har vært snakket om hele sesongen. Kun fem europeere har i historien løpt under tre og et halvt minutt. Med på den listen er legender som Mo Farah og Sebastian Coe.

Men med henholdsvis tidene 3.31,62 og 3.33,33 klarte de altså ikke å bryte «drømmegrensen» denne gang.

– Jeg må si meg fornøyd. Men det gikk fort i front, sa Filip Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Helt klart. Han kan gjøre feil og ha noen dårlige dager, og vi kan ha en veldig bra dag. Vi gir ikke opp, men vi må nok jobbe for å tette den luken enda mer, svarte han på spørsmål om det var mulig å gjøre noe med suverene Timothy Cheruiyot.

– Jeg kunne løpt litt raskere tidligere i løpet, men det er vanskelig. Jeg sitter igjen med en godfølelse til slutt. Jeg åpnet fort, og prøvde å være litt smartere i dag og ligge litt bak, og finne korteste vei. Men farten gikk veldig mye ned for min del, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Vi hadde toppet mot dette løpet her, men det er vanskelig å få det ut i konkurranse. Men jeg sitter helt klart igjen med en god følelse før VM i Doha. Jeg tok en andreplass bak en som har vært en ener i år. Det skal jeg ta med meg i arbeidet i Doha, slo han fast.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var fornøyd med innsatsen.

– 2. og 3. plass, det er der vi skal være, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Filip Ingebrigtsen har norgesrekorden på 1500-meteren på tiden 3.30,01, satt i Monaco i fjor. Jakob har en pers på 3.30,16 på distansen.

Fredagens vinner Timothy Cheruiyot har en personlig rekord på 1500 meter på 3.28,41, årsbestetiden hans er 3.28,77.