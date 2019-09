Norge U21 – Kypros U21 2-1 (1-0):

Tobias Heintz spilte sin første kamp som høyreback noensinne, og svarte med å sende Norge i ledelsen i oppgjøret mot Kypros. Etter pause scoret Kristian Thorstvedt i sin debut fra start for U21-landslaget. Det sørget for at Norge åpnet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier.

– Jeg lovet dere en overraskelse før kamp fra høyrebacken. Jeg følger bare opp en god heading fra Leo Østigård, og får den på åpent mål. Da skal det være mål, sa Tobias Heintz til Eurosport om scoringen.

Kristian Thorstvedt var selvsagt fornøyd med scoring i debuten.

– Jeg scoret mitt første landslagsmål i en litt annen posisjon enn jeg er vant med, jeg spilte spiss. Men jobben til en spiss er å score mål. Vi slapp Kypros unødvendig litt inn i kampen på slutten, men en grei kamp, oppsummerte Thorstvedt til Eurosport.

Norge står overfor en svært tøff oppgave i gruppe 7. De er i pulje med stornasjonene Portugal og Nederland, men har nå altså fått en god åpning.

Gruppevinneren er automatisk kvalifisert for sluttspillet i Slovenia og Ungarn, mens de to beste toerlagene skal ut i omspill om den siste plassen.

I oktober møter Norge både Hviterussland og Nederland. Sistnevnte kamp spilles i Drammen.

Dominerte

Norge dominerte i åpningsminuttene, og i det 19. minutt fikk laget scoringen de jaktet på.

Kristian Thorstvedt slo inn fra kanten. Leo Skiri Østigård headet videre til høyrebackdebutanten Tobias Heintz, som fikk en enkel jobb med å heade Norge i ledelsen 1-0.

Tobias Heintz, som er vanligvis er kantspiller, røpet før kampen at han aldri hadde spilt høyreback før, men scoret altså i sin første kamp i den uvante posisjonen. 21-åringen spiller til daglig i tyrkiske Kasımpaşa SK.

Scoret i debuten

Etter at Norge gikk til pause med 1-0-Sledelse, fortsatte U21-gutta å dominere kampen også etter sidebyttet.

I det 55. minutt doblet Norge ledelsen. Kristian Thorstvedt var på rett sted til rett tid og satte effektivt Birk Risas innlegg fra kanten i mål.

Thorstvedt fikk dermed sin scoring i sin debut fra start på U21-landslaget.

Men i det 73. minutt sjokkerte Kypros Norge da de reduserte. Paris Polikarpou dro av et skudd fra langt hold. Ballen gikk via Norges Birk Risa og i mål. Keeper Julian Faye Lund var sjanseløs etter at ballen skiftet retning.

Norge holdt imidlertid hodet kaldt i sluttminuttene og dro i land en 2-1-seier.

Slik startet Norge: Julian Faye Lund – Leo Skiri Østigård, Ulrik Fredriksen, Tobias Børkeeiet, Birk Risa, Hugo Vetlesen, Emil Bohinen, Håkon Evjen, Tobias Heintz, Dennis Johnsen, Kristian Thorstvedt