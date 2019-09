Politiet måtte rykke ut og bistå ansatte ved en butikk på Orkidéhøgda i Mjøndalen i Nedre Eiker fredag kveld, da en mannlig kunde ble aggressiv og utsatte betjeningen for vold.

– Betjeningen opplyser at det klikket for den mannlige kunden, da han måtte fremvise kvitteringer for en vare, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold ved Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Den hissige kunden, en mann i 40-årene, hadde forlatt butikken da politiet kom til stedet.

– Han satt på utsiden av butikken og ble der pågrepet for vold mot ansatte i butikken, sier Hammervold.

#Nedre Eiker #Mjøndalen kl 16:40 - Politiet har pågrepet en mann i 40-årene for vold mot to ansatte på en bedrift. De fornærmede er ikke alvorlig skadet. Politiet er på stedet og foretar avhør av fornærmede og vitner. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) September 6, 2019

Ingen av de fornærmede ble alvorlig skadet i episoden.