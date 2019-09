– Nå er det vel slutt på denne Veslemannen, sier Kjell Sogge.

Vi sitter på med Sogge innover grusveien inn fra E 136. Denne veien ligger rett under Mannen og har blitt stengt hver gang farenivået ved Veslemannen er blitt økt til rødt.

Dette har ført til at Sogge ikke har kunne komme seg hjem på vanlig vis.

– Da må man tenke nytt. Det har blitt mye gåing forskjellige steder, og ikke minst bruk av båten, sier han.

Slekta til Sogge bor rundt i området, og mange av dem har måttet bli evakuert gjentatte ganger.

– Det har jeg heldigvis sluppet de fleste gangene, men det er veldig upraktisk. Det gir en usikkerhet, for du vil for eksempel ikke invitere mange til deg, og så risikere at de ikke kommer seg hit, sier han.

– Orkesterplass

Det var rundt klokken 21 torsdag at Veslemannen raste.

– Jeg hørte det, og gikk ut, og da så jeg det raste nedover. Da forsto jeg at Veslemannen endelig raste. Jeg hadde orkesterplass og fikk med meg det hele fra hagen, sier Sogge.

HJEMME: Nå kan Kjell Sogge slappe av hjemme - uten å tenke på om han klarer komme seg vekk eller ikke. Foto: Margrethe H. Solheim / TV 2

Han og naboene har i fem år ventet på at det ustabile fjellpartiet skulle rase. 16 ganger er beboerne blitt evakuert, i frykt for at fjellskade skulle treffe hus, veier og gjøre skade på folk.

– Det har blitt veldig mye snakk om dette. Nå gleder jeg meg til å få litt ro, sier Sogge.

Ser framover

Nå gleder Sogge seg til tiden framover.

– Jeg har egentig hatt planer om å ta i bruk et festlokale her på gården til utleie, men det har vært vanskelig i og med at de plutselig har måttet stenge veien. Nå kan jeg fortsette med det prosjektet, sier han.

Ikke minst gleder han seg til å slippe å sjekke værmeldinger og være så opptatt av fjellet ovenfor gården.

– Når høsten kommer har vi alltid visst at det vil bli en ny runde. Nå slipper vi det. Nå er problemet borte, sier han.

Og han legger til at han fint forstår at ingen har villet flytte fra området i de årene det har stått på.

– Det er fantastisk her. Livet er fint her. Nå er det bare å slappe av, sier han.

– Kapittel ferdig

Fredag ettermiddag holdt ordføreren i Rauma kommune, Jan Olav Hunstad og NVEs geolog Lars Harald Blikra pressebrief ved foten av Mannen.

– Dette er helt klart et kapittel som nå er avsluttet. For beboerne i området er det selvfølgelig en enorm lettelse, sa en tydelig rørt ordfører.

Også Blikra var svært lettet. Han sa allerede i oktober 2014 at han trodde fjellpartiet Veslemannen ville rase.

– Den uttalelsen har jeg fått høre noen ganger. Men dette fjellet har virkelig oppført seg på en ny måte. Når man ser på hvor bratt skrenten er, er det utrolig at massene har klart å klamre seg fast så lenge, sier han.

Han sier han har lært utrolig mye av å følge fjellet i Rauma.

– Vi vet så mye mer nå enn vi gjorde før. Men nå er vår jobb her gjort, og vi vil selvfølgelig fortsette å overvåke deler av fjellet Mannen. Det er andre deler som beveger seg noe, men dette er ikke på langt nær i samme tempo som vi har sett hos Veslemannen, sier han.