«Brautete» Haaland ble en ny mann etter sykdomsfravær

Kalles «brautete» i stilen, sammenlignes med en elg

Duellene med en Haaland som la på seg 15 kilo, ble et par år eldre og begynte å strekke seg godt over 190 centimeter ble etter hvert tøffere og tøffere i løpet av perioden unggutten befant seg i Eliteserien.

– Du er en fysisk robust spiller du også. Når dere går i hverandre på treninger, hvem er det som står igjen på beina da?

– Det er meg. Det er ikke noe mer å si om det. Han ble sterkere, men han ble ikke sterkest, sier Gabrielsen, og fortsetter:

– På slutten var det sånn «faen, nå kommer han. Nå må jeg stramme alt jeg har». Nei, han tok meg et par ganger, han gjorde det, men jeg kan vel si at vi ble vel 50/50 sånn sett. Du merker når han kommer. Han er fryktelig voldsom. Litt som en elg vil jeg si.

– Det var som å få en elg i panseret?

– Ja. Jeg står og ser på ham nå. Spillestilen hans er litt som en elg egentlig. Litt «brautete». Der har du den. Brautete. Braut Haaland, smiler stopperkjempen.

Haaland selv innrømmer også tøffe tak mot sin tidligere lagkamerat, og sørger også for å skryte av Gabrielsen.

– Du har vel sett kassen til Ruben selv. Den er ikke akkurat liten, for å si det sånn. Men det er som du sier, jeg var en elg på den tiden. Jeg var fornøyd med å være en elg, sier han.

– Han har ikke forandret seg

Siden Haaland forlot Gabrielsen og Molde har han gjort det stort i østerriksk fotball, og er i dag på alles lepper i forbindelse med debuten mot Malta og potensiell deltakelse i den TV 2-sendte prestisjekampen mot Sverige på Friends Arena søndag. Stilen til Haaland sjarmerer de fleste, og Gabrielsen hevder at unggutten alltid har vært slik.

– Den selvsikre og til dels småcocky gutten som står her nå, var han slik i starten også i Molde?

– Ja, han har ikke forandret seg i det hele tatt sånn sett. Han vet at han er god.

– Selv før han ble ordentlig god?

– Ja, han mente jo at han var god, og det er det som er viktig i fotball. At du har selvtillit og at du har troen på deg selv. Han er cocky på en fin måte, synes jeg. Han har den selvtilliten som skal til for å lykkes, og det har han ikke mistet ennå, sier Gabrielsen.

