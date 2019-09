Om disse bakteriene er årsaken til at hundene har blitt syke, vet man foreløpig ikke.

Veterinærer og Mattilsynet har de siste dagene jobbet intenst for å finne ut hvorfor minst 20 hunder har dødd av en ukjent sykdom. Symptomene er oppkast og blodig diaré.

– Hva som er årsaken til dette er veldig åpent, sa beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp i Veterinærinstituttet under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Ikke salmonella

Obduksjon av de fire første hundene har ikke gitt svar på årsaken til at hundene døde, men ifølge Veterinærinstituttet hadde tydelige tegn på alvorlig tarmsykdom.

Patologene observerte en svært blodig tarmbetennelse, og har eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon, opplyser Veterinærinstituttet.

– Det er ikke påvist salmonella eller campylobacter hos hundene, men det er funnet to andre bakterier som kan gi diaré – enkeltvis eller også i samspill, sa fagansvarlig Hannah Jørgensen i Veterinærinstituttet under pressekonferansen.

Bakteriene heter Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens. Ett råd for å unngå at hunder blir smittet av bakteriene, er at man ikke lar hunden drikke av vannpytter langs veien.

Veterinærinstituttet understreker at man fortsatt ikke vet om disse bakteriene er årsak til hundesykdommen. De fortsetter å undersøke prøver og leter også etter andre mulige årsaker.

Ikke forgiftning

Rottegift og lignende spesifikke forgiftninger er ikke dødsårsaken. Ekspertene knytter heller ikke sykdommen til en bestemt fôrtype. Flere prøver skal undersøkes videre.

LETER ETTER SYKDOMSÅRSAK: Hannah Jørgensen og Jorun Jarp fra Veterinærinstituttet orienterte fredag ettermiddag om det de så langt vet om sykdommen. Foto: Anne Sofie Mengaaen/TV 2

– Vi undersøker virus, bakterier og sopp, men kan ikke si noe spesifikt om årsaken, sier Jorun Jarp.

Tidlig fredag opplyste seksjonssjef i Mattilsynet Ann Margaret Grøndahl at de har fått meldinger om at flere hunder skal være smittet av den mystiske og alvorlige sykdommen.

Hittil er tilfellene registrert i Oslo, Tynset, Tønsberg, Hamar, Moss, Hønefoss, Lørenskog, Enebakk og Trøgstad.

Det siste døgnet er det registrert nye tilfeller i Trøndelag, Rogaland og Aurland i Sogn og Fjordane. Det opplyser Tryg Forsikring.

– Hold hunden i bånd

Det er uklart om det er noen sammenheng mellom sykdomstilfellene i de ulike delene av landet, opplyser Veterinærinstituttet.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Når hunder luftes, bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken så lenge situasjonen er uavklart.

Hunder som viser sykdomstegn, bør tas med til veterinær så raskt som mulig.

Det er ingen ting som tyder på at sykdommen kan smitte til mennesker.