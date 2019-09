Etterforsker utbrudd av alvorlig bakterie i flere fylker

Eide oppfordrer folk til å ha god håndhygiene etter toalettbesøk, samt før matlaging og måltider.

Bakterien finnes normalt i tarm hos enkelte individer av drøvtyggere (storfe, sau, geit), og kan overføres til mennesker på ulike måter; for eksempel via mat forurenset med avføring fra dyr, fra forurenset vann eller ved direkte kontakt med dyr.

To børn er døde på hhv Fyn og i Københavnsområdet som følge af sjælden komplikation til E. Coli-bakterien VTEC. De to tilfælde er ikke relateret. Vi har orienteret forældre i de relevante institutioner. Myndighederne arbejder intenst på sagen. Mere info følger #dksund — Styrelsen for Patientsikkerhed (@STPS_DK) September 5, 2019

Smitte kan også skje direkte fra person til person. Spesielt eldre og barn kan få alvorlig sykdom.

Torsdag opplyste den danske styrelsen for pasientsikkerhet at to barn døde av nyresvikt, som en komplikasjon forårsaket av E.coli-bakterien. Det skriver Berlingske Tidende.