I juli for fire år siden ble Lars Harnes pågrepet av politiet. De anklaget han for å ha forsøkt å drepe Imran Saber, en kjent skikkelse i Oslos underverden.

Politiet mente at Bandidos-topp Harnes skulle drepe Saber på oppdrag for Metkel Betew. Det mente imidlertid verken tingretten eller lagmannsretten, som frifant duoen for anklagene. Harnes hadde sittet varetektsfengslet i tre og et halvt år da han ble løslatt i januar i år.

Påtalemyndigheten nektet imidlertid å slå seg til ro med at Bandidos-toppen gikk helt fri.

Jaktet i to måneder

Det er uomtvistet at Harnes i 2015 flere ganger møtte opp i Sabers garasje ikledd finlandshette, bekledning som skulle sørge for at han ikke la igjen DNA og pistol med lyddemper.

Dette erkjenner Harnes, men han nekter for å ha forsøkt å drepe noen.

GARASJEN: I denne garasjen på Oslos østkant sto bilen til Imran Saber parkert. Lars Harnes var her flere ganger, men nekter for at hensikten var å drepe Saber. (Foto: TV 2)

Påtalemyndigheten gikk til Høyesterett og fikk opphevet dommen fra lagmannsretten. I løpet av vinteren må derfor Harnes igjen møte i Borgarting lagmannsrett, tiltalt for forsøk på grove trusler – ikke for drapsforsøk.

Påtalemyndigheten vurderer å be om forvaring for Harnes. Han er tidligere dømt for blant annet grov vold og ran.

Helt siden 2. juli har politiet jaktet på Lars Harnes. På onsdag denne uka, etter drøyt to måneders leting, fant de ham. Harnes ble pågrepet av sivilt politi som forsøkte å håndhilse på ham. Det ønsket ikke Harnes.

Fredag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

– Nok er nok

Politiadvokat Line Presthus ba om at Bandidos-toppen skulle varetektsfengsles i fire uker. De mener at det er en fare for at Harnes vil begå ny og alvorlig kriminalitet dersom han ikke holdes fengslet.

Politiadvokaten fikk ikke rettens medhold. Oslo tingrett viser til at Harnes ikke har blitt siktet for nye lovbrudd siden han ble løslatt i januar.

LØSLATER HARNES: Politiadvokat Line Presthus har besluttet at de ikke anker kjennelsen fra Oslo tingrett. Bildet er tatt i en tidligere straffesak. Foto: NTB Scanpix

«Etter rettens vurdering foreligger det ikke en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå ny grov kriminalitet om han nå blir løslatt», heter det i fredagens kjennelse.

Retten kommenterer videre at «under enhver omstendighet fremstår varetektsfengsling som uforholdsmessig.»

Politiet har bestemt seg for ikke å anke kjennelsen til lagmannsretten.

– Vi ba om oppsettende virkning, men ved nærmere ettertanke har vi besluttet å trekke anken og løslate Harnes. Vi tar tingrettens avgjørelse til etterretning, sier politiadvokat Presthus.

– Nok er nok.

ER LEI: Forsvarer Øyvind Bratlien mener Lars Harnes må få fred fra påtalemyndigheten. Foto: NTB Scanpix

Det sier Harnes' forsvarer, Øyvind Bratlien, til TV 2.

– Jeg mener at prosessen mot Harnes har vært langvarig og omfattende. Påtalemyndigheten har tapt på alle viktige fronter. Nå bør de vurdere å avslutte hele prosessen mot min klient, sier han.