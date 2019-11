Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har et spørsmål angående regelverk.

Jeg har hytte i Sverige og ønsker å kjøpe svensk bil for bruk på hytta.Jeg har ikke tenkt å bruke bilen i Norge, eller importere den. Har jeg lov som norsk statsborger å eie bil i Sverige?

Benny svarer:

Heisann!

Det er nok mange om deg som har tenkt samme tanken. De aller fleste biler i Sverige er jo billigere enn ditto norske biler. Så det er enkelt å forstå at det kan friste litt.

Når det gjelder toll og avgifter, så slipper du det. Da er ikke dette å betegne som tollgods, men et helt ordinært svensk kjøretøy.

Bilen kan brukes fritt i Sverige. Kjører du derimot som norsk statsborger til Norge med en svensk-registrert bil, vil du kunne få problemer og risikere å måtte betale avgifter. Å si at vinningen da kan gå opp i spinningen, er neppe å ta for hardt i.

Så her gjelder det å holde seg i skinnet og ikke havne på feil side av grensen – bokstavelig talt.

Det faktum at du ikke er svensk statsborger, gjør derimot at du må søke det som kalles et samordningsnummer i Sverige, for både å kunne få registrert bilen og for å få forsikret den.

Uten at jeg vet akkurat hva dette går ut på, antar jeg at det ikke er noen stor sak. Samordingsnummer tildeles av det svenske Skatteverket, men man må søke via Transportstyreslen og man kan altså ikke sende søknaden direkte til Skatteverket.

Går du inn på nettsidene til Transportstyrelsen, skal det finnes søknadsskjema der. Er du i tvil, så send dem en mail, eller ring. Så får du hjelp. Du må også huske å legge ved kopi av gyldig pass, samt dokumentasjon på din svenske adresse. I ditt tilfelle feriehuset.

Så litt byråkrati må du gjennom der altså, men det bør gå helt greit. Bare husk at dette må du ha i orden FØR du får registrert den svenske bilen i ditt navn.



Håper uansett at dette ga svar på spørsmålet ditt. Ønsker deg lykke til som nordmann med svensk bil i Sverige!

