Lagerbäck flirer av King-kommentar: – Må se på det som humor

– Men jeg tror at almenheten i Sverige ser på Norge som lillebror i fotballsammenheng. Svenskene har nok fortrengt Norges storhetstid på 90-tallet under Egil Drillo Olsen, påpeker han.

– Så de svenske spillerne og trenerne vil nok ikke tape mot Norge. For meg er det akkurat det samme. Jeg vil ikke tape mot Sverige, slår svensken fast.

– Blitt bedre på fokusering og konsentrasjon

– Er de norske spillerne mentalt klare for en så stor kamp?

– Ja, jeg har ikke hørt annet enn at resultatet mot Malta har påvirket dem positivt. Vi er blitt bedre og bedre på fokusering og konsentrasjon, ser man bort fra sluttfasen mot Sverige og Romania. Men både i 2018 og i 2019 har vi hatt et høyt lavest nivå, for å si det slik, svarer landslagssjefen.

– Tror det vil påvirke oppgjøret at kampen er en kamp Norge må vinne, mens Sverige kan leve med uavgjort?

– Jeg tror ikke det har så stor betydning. Fra vår side forsøker vi å spille på den måten vi mener er best for å vinne. Jeg kan ikke tenke meg at Sverige vil spille for uavgjort. De gjør ikke de svenske trenerne som jeg kjenner dem, sa han.