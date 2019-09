Det opplyser de i en pressemelding, fredag ettermiddag.

PST vurderer det nå som mulig at høyreekstremister vil gjennomføre terrorhandlinger det kommende året.

– Terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand 15. mars vil inspirere til flere høyreekstreme angrep i Vesten det kommende året. Så langt i 2019, er det registrert fire terrorangrep der gjerningspersonen har vært inspirert av Brenton Tarrant, dette inkluderer gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Al-Noor moskeen i Bærum 10. august, skriver PST.

Videre i pressemeldingen står det at flere norske høyreekstreme i 2019 har gitt uttrykk for støtte til gjerningspersoner bak terrorangrep på New Zealand og i USA.

– PST har også registrert enkelte støtteerklæringer til gjerningspersonen bak moskéangrepet i Bærum, skriver de.

Enkelte, men svært få, har videre oppfordret andre om å utføre terrorhandlinger i Norge. Ytringene viser at terrorisme som metode har støtte blant flere norske høyreekstreme.

PST oppfordrer publikum til å ta kontakt dersom de har tips.

– PSTs oppgave er å håndtere de mest alvorlige truslene mot Norge. Vi er derfor avhengige av god kontakt med publikum for å kunne identifisere og avverge potensielle terrorangrep, skriver de.