Skarvøy skal jobbe med prosjekter knyttet til satsingsområder innen media, ifølge en pressemelding.

Han har hatt lønnet permisjon de siste seks ukene.

– Jeg er spent og glad for muligheten til å fortsette i Schibsted-familien med andre oppgaver og nye utfordringer. Det kjennes både riktig og godt å fortsette i mediebransjen og Schibsted, sier Skarvøy.

Skarvøy har jobbet i VG de siste ni årene.

VGs ansvarlige redaktør, Gard Steiro, ønsker Skarvøy lykke til videre.

– Jeg vil takke Lars Joakim for innsatsen i VG gjennom ni år. I den tiden har Lars Joakim pliktoppfyllende levert mye god og kritisk journalistikk. Det er vi takknemlige for, sier Steiro.

Videre hevder han at Skarvøy kunne fortsatt i redaksjonen, men at han har forståelse for at han velger å takke ja til nye muligheter.

– Jeg er sikker på at Schibsted vil nyte godt av hans analytiske evner og journalistiske erfaring, sier han i meldingen.

I februar laget VG saken om at Trond Giske ble filmet mens han danset med en yngre kvinne på utestedet Bar Vulkan i Oslo.

Saken vekket kraftige reaksjoner, og Trond Giske mistet tillitsverv han lå an til å få i Trøndelag Arbeiderparti som et resultat av en intern prosess i partiet.

Sofie (27) fortalte siden sin historie hos TV 2. Der forklarte hun at hun følte seg feilsitert og presset av avisen.

Saken ble siden klaget inn, og VG ble felt i pressens faglige utvalg.