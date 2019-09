Ble forlatt på fødestua – nå er hun en av verdens beste

5. oktober 1990 kommer en liten jente til verden i Bosnias hovedstad Sarajevo. Jenta mangler en halv arm og en fot.

Foreldrene forsvinner fra fødestua og ser aldri datteren sin igjen.

– Jeg er blitt fortalt at hun som fødte meg ringte sykehuset noen uker senere og spurte om det hadde gått bra med Aida. Jeg har aldri truffet dem, eller forsøkt å spore dem opp, forteller Aida Husic Dalen.

Aida som liten jente. Foto: Privat

Den lille jenta flyttes fra krigsherjede Bosnia til et barnehjem i nabolandet Montenegro. Barnehjemmet var en mellomstasjon for barn som skulle omplasseres, men Aida bodde der i seks år.

– Hver måned kom det barn til barnehjemmet, og i løpet av hver måned ble barnhjemmet tømt for barn. På slutten av hver måned var jeg alene der.

– Hvorfor var det slik?

– Nei, jeg hadde jo ikke noe familie. Det var bare meg.

– Var det trist?

– Akkurat der og da så var det bare sånn det var. Men det er litt trist å tenke på i etterkant at jeg var der alene. Men jeg ble godt tatt vare på.

Aida med adoptivfamilien. Foto: Privat

Adoptert til Norge

Da Aida var fire år, kom Lars Dahlen fra Kristiansand for å jobbe på barnehjemmet. Han ble kjent med den blide jenta og de utviklet et vennskap.

Lars tok med sin kone Anne Tove og datter Maria ned for å bli kjent med Aida. Så bestemte de seg for å adoptere jenta. Seks år gammel landet Aida på flyplassen i Kristiansand.

Hun ble norsk umiddelbart.

– Barnehagen hadde ordnet en tolk så jeg skulle finne meg raskt til rette. Men jeg nektet å snakke med dem. Jeg skulle jo bli norsk. Jeg snakket norsk etter et par måneder, sier Aida.

Hun var et stort idrettstalent og spilte både fotball og håndball. Da hun ble tolv, ble det vanskeligere å holde følge med de andre. Protesen gjorde det å løpe lange distanser problematisk. Da ble hun introdusert for bordtennis.

– Det var noe jeg mestret med én gang. Det var helt naturlig for meg å holde i racketen. Jeg kjedet meg litt på første trening for jeg ville komme meg videre og gjøre mer.

Måtte overtales til landslaget

Hun ble så god at hun på et treningsopphold i Oslo da hun var 16 fikk spørsmål om hun ville spille på landslaget for funksjonshemmede.

– Det var det ikke snakk om. Jeg er ikke «funkis» så jeg har ingen interesse av å spille der, svarte talentet.