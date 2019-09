Gladgutten Jan Tore Kjær (50) ble for alvor kjent for det norske folk i serien Iskrigerne på TV 2.

Nå er han igjen med på et TV 2-program, denne gangen Skal vi danse.

Betennelse

Kjær ønsker først og fremst å rose sin dyktige dansepartner, Tone Jacobsen (39).

Han mener hun hadde fortjent en dansepartner som var bedre trent enn seg selv, selv om 50-åringen allerede har tatt av seg imponerende 18 kilo fra han startet med Skal vi danse-oppladningen.

HOCKEY: Jan Tore Kjær var klubbdirektør i Vålerenga i en årrekke. Foto: Jon Olav Nesvold

– Tone er så fantastisk flink. Hun er proff og bor i USA, og har fått en pudding som meg. Det er synd på henne, men hun gjør en fantastisk jobb.

Under forrige ukes tango hadde Jacobsen puttet tre løft inn i koreografien, og hun har planlagt flere løft i lørdagens sending også. Dette er problematisk for Kjær.

– Jeg har fått betennelse i begge armene. Jeg bruker Voltaren-krem. Jeg fikk et tips av fysioterapeuten, og det er å legge kremen under plastfolie. Så jeg satt hjemme i går kveld polstret inn i plastfolie.

Hør Vålerenga-legenden fortelle om betennelsen og behandlingen i videoen øverst i saken.

Se Jan Tore gjøre alle løftene tross betennelse i armene

Ønsker ikke å klage

Selv om Kjær innrømmer at det er svært smertefullt, og at fysioterapeuten har sagt at han burde fortsette med plastfolie-trikset i en god stund til, nekter han å syte.

– Det er vonde dager, men bank i bordet; jeg har ikke vondt i beina eller noe sånt, sier han og fortsetter:

– Vi tåler litt smerte! Vi skal kjøre på!

Avslutningsvis forteller han hvor mye han elsker å danse, og hvor mye han elsker å komme seg i bedre form.

Klokken 19.30 på lørdag sendes den andre episode av Skal vi danse, der Jan Tore Kjær skal prøve seg på wienervals.