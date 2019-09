– Det er jo veldig gode nyheter! Det er fint at han blir sperret inne lenge, for han er en fare for samfunnet, sier 34-åringen når TV 2 ringer.

Fremdeles sliter han psykisk med etterreaksjoner fra hendelsen som fant sted natt til 30. januar i fjor.

Mens han sov, hadde to personer tatt seg inn i huset hans.

– Min første tanke var at det var datteren min som hadde stått opp. Da jeg stod opp, oppdaget en fremmed kvinne i døråpningen, fortalte Sellevik til TV 2 under rettssaken.

Åtte centimeter

Kvinnen holdt vakt, og mens Sellevik snakket med henne, kom den nå forvaringsdømte mannen (24) inn i rommet.

Under armen hadde han småbarnsfarens PC, og i hånden hadde han en skrutrekker.

FIKK ETTERREAKSJONER: Gisle Sellevik er fysisk frisk, men slet med søvn og vonde følelser etter hendelsen. Foto: Privat

Sellevik ba mannen legge fra seg PC-en, noe han nektet. Da 34-åringen forsøkte å rive den ut av mannens hender, fikk han to stikk i overkroppen.

Det ene stikket gikk åtte centimeter inn i brystkassen, noe som punkterte lungen. Gjerningsmannen slo deretter PCen i hodet på Sellevik, som falt bakover.

Helsepersonell har konkludert med at skaden var livstruende. Senere samme natt ble 24-åringen pågrepet av politiets hundepatruljer.

– Slet med å sove

Den forvaringsdømte 24-åringen fortalte i retten at han samme kveld hadde vært i leiligheten sin og ruset seg på MDMA og rivotril.

Deretter dro han og en venninne på leting etter en bil han kunne stjele.

At det var akkurat Selleviks familie de valgte å gjøre innbrudd hos, var tilfeldig, mener retten. Den tiltalte mannen og venninna hans fikk med seg bilnøkler, en veske, en lommebok, et armbånd og en iPad.

Sellevik forteller til TV 2 at selv om han punkterte en lunge, har de psykiske utfordringene vært størst.

– Det tok 4-5 måneder før reaksjonene kom. Da slet jeg med å sove om nettene. I en periode var det veldig ille, og da slet jeg på dagtid også, sier han.

Notorisk kriminell

Årsaken til at 24-åringen er dømt til forvaring, er blant annet straffehistorikken hans. Elleve ganger er han domfelt siden 2010, der den siste dommen er fra august 2016.

Retten mener også at det er skjerpende at drapsforsøket skjedde overfor en huseier som overrasket innbruddstyven.

«Fornærmede blir angrepet i sitt eget hjem, med sin kone og sitt barn til stede i huset. Det er en stor integritetskrenkelse og medfører vesentlig utrygghet for fornærmede og hans familie», skriver retten.

I tillegg til drapsforsøket på Sellevik er 24-åringen domfelt for en alvorlig voldsepisode som ble fanget av et overvåkningskamera i Oslo fengsel. Etter en uoverenstemmelse angrep han en medinnsatt. Han slo offeret sitt rundt 25 ganger med knyttet neve.

Mannen er også domfelt for mindre alvorlige voldshendelser, trusler med skytevåpen og for bæring av våpen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, har ikke besvart TV 2s henvendelser fredag. Det er derfor ukjent om 24-åringen vil anke dommen.