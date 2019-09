Den 18. oktober 2018 ble de nye 50- og 500-lappene lansert.

Den gamle 50-lappen med bilde av forfatter Peter Christen Asbjørnsen erstattes av en seddel hvor Utvær fyr i Solund kommune er illustrert.

500-lappen med portrett av en ung Sigrid Undset utgår, mens en ny 500-seddel med redningsskøyta RS 14 «Stavanger» som motiv overtar.

Hva skjer hvis du glemmer det?

Enn så lenge er de gamle sedlene fortsatt i omløp, men ikke særlig mye lenger.

Ett år etter at de nye sedlene kom til Norges Banks sentraldepoter rundt om i Norge, blir de gamle sedlene verdiløse.

Det betyr at du må kvitte deg med de gamle 50- og 500-sedlene innen senest 18. oktober 2019.

Dette gjør du ganske enkelt ved å bruke opp eller veksle pengene på vanlig måte. Dersom du skulle finne gamle 50- og 500-kronesedler som har gjemt seg unna etter at fristen har gått ut, er det mulig å veksle dem inn til Norges Bank i løpet av de neste ti årene.

I så fall må du fylle ut et skjema, og møte opp i Norges Bank i Oslo eller sende det med post. Utbetalingen skjer til en bankkonto du velger, men vær oppmerksom på at et saksbehandlingsgebyr på 250 kroner vil trekkes fra det utbetalte beløpet.

Hvorfor nye sedler?

Alle de nye sedlene er utformet etter samme motiv, nemlig havet. I tillegg til fyrtårnet på 50-lappen og redningsskøyta på 500-lappen, prydes den nye 100-lappen av et vikingskip og den nye 200-lappen av en torsk.

Motivene i seddelserien er ment å være lett gjenkjennelige og skal formidle sentrale trekk ved norsk maritim historie.

Årsaken til at Norges Bank har laget nye sedler er for å forhindre seddelforfalskning. På sine nettsider skriver sentralbanken at seddelforfalskning heldigvis er lite utbredt i Norge, men at vi risikerer at det blir et problem dersom våre sedler blir dårligst i klassen.

«Norges Bank har ansvaret for at norske sedler fungerer effektivt som betalingsmiddel. Da må det blant annet være enkelt for deg å kunne skille mellom ekte og falske sedler. For at du også i framtiden skal kunne stole på at seddelen i hånden din er ekte, har vi laget nye sedler som er sikrere enn noen gang».

En ny tusenlapp kommer i løpet av de siste månedene i 2019.