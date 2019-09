Store deler av Veslemannen raste endelig ut torsdag kveld. Fredag ble derfor farenivået nedjustert til grønt.

Dette informerte NVEs seksjonssjef, Lars Harald Blikra, under en pressekonferanse i Rauma fredag ettermiddag.

I løpet av fredag har han og geologer inspisert fjellpartiet Veslemannen i nærmere to timer, og sett at nærmest hele Veslemannen har rast ut.

– Hele det aktive området, som har vært i bevegelse, har gått ut. Det ikke lenger er bevegelse i fjellpartiet og derfor ikke grunn til å opprettholde rødt farenivå. Farenivået blir nå endret til grønt, dermed kan de evakuerte få flytte hjem igjen – umiddelbart, sier Blikra.

– En merkedag

Det var politimesteren i Møre og Romsdal som besluttet evakuering, samt ferdsel og oppholdsforbud fredag i forrige uke, det er også han som som nå opphever forbudet.

– For vår del er det en ting som betyr noe: folks liv og helse. Når Blikra nå sier at de går ned til grønt farenivå, ser vi ingen grunn til å opprettholde eksisterende forbud. De evakuerte får flytte hjem igjen og togene kan gå som normalt, sier politimester Ingar Bøen.

Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, er svært fornøyd med meldingen fra NVE-sjefen og politimesteren.

– En merkedag for Rauma-samfunnet, sier Hustad.

Onsdag møtte han de evakuerte beboerne, noe som gjorde sterkt inntrykk.

– Dette er 16. gang de er evakuert, og nå har de vært evakuert i én uke. De har hatt det tøffere og tøffere. Stressmomentet de har opplevd er helt ubeskrivelig, sier ordføreren.

Flere ras fredag

Fredag var det fortsatt stor aktivitet i fjellpartiet da geologer startet arbeidet med å kartlegge omfanget.

UNDERSØKER: Et helikopter med geologer fra NVE over området ved Veslemannen fredag formiddag. Foto: NTB scanpix

Like etter klokken 12 fredag startet geologene arbeidet med å undersøke fjellområdet ved Veslemannen i Rauma.

Det ble tatt i bruk webkamera og drone for å se hvor mye masse som har rast ut.

Fra et helikopter ble det også undersøkt hvor mye av fjellet som har rast.

Rørt ordfører

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) besøker også Rauma fredag i forbindelse med torsdagens skred.

Freiberg møter ordfører Hustad, representanter fra NVE og lokale beredskapsmyndigheter.

Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, sto fredag morgen og inspiserte fjellet han har ventet på skal rase i så mange år.

Det var en tydelig lettet og rørt ordfører som møtte pressen.

– Det er ufattelig aktivitet i fjellet her nå. Jeg har stått her i fem år og og ventet og tenkt på det forbaska fjellet. Det er stort å stå her nå, sa en rørt Lars Olav Hustad til TV 2.