Tidlig fredag opplyste seksjonssjef i Mattilsynet, Ann Margaret Grøndahl til TV 2, at de har fått meldinger om at ytterligere flere hunder skal være smittet av den mystiske og alvorlige sykdommen.

Så langt er det meldt at minst 20 hunder er døde.

Symptomene på sykdommen er blodig oppkast og diaré.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber nå på spreng for å prøve finne årsaken til den alvorlige sykdommen.

Hunder obduseres

Tre hunder har så langt blitt obdusert ved Veterinærinstituttet, og fredag ble det satt i gang enda én obduksjon.

Svarene er ventet å komme over helgen.

Til da holdes alle muligheter åpne for hva sykdommen kommer av, og hverken veterinærer eller Mattilsynet aner hvorfor hundene har blitt syke.

– På dette tidspunktet er alle teorier like gode. Vi venter på svar fra obduksjoner og prøver som er tatt av dyrene, sier Sasja Rygg i AniCura Norge.

– Bekymringsfullt

Også Grøndahl i Mattilsynet sier de er åpne for alle muligheter.

– Vi går bredt ut og undersøker mange forskjellige årsaker, sier hun til TV 2.

– Kan sykdommen stamme fra noe hundene har spist?

UNDERSØKER: Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet sier de jobber på spreng for å finne årsaken til sykdommen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Vi kan ikke utelukke det. Men vi spekulerer ikke i om det kan være snakk om for eller godbiter. Vi driver nå med et større kartleggingsarbeid rundt hundene som er smittet, sier Grøndahl.

Landbruksminister Olaug Bollestad sier til P4 at hundeeiere landet rundt skal vite at myndighetene gjør alt de kan for å finne ut hva slags sykdom dette er.

– Det er bekymringsfullt, så jeg forstår bekymringen til hundeeierne. Derfor er det veldig viktig at Veterinærinstituttet og Mattilsynet nå får jobbe for å finne ut om det finnes noen svar her, sier ministeren til kanalen.

– Unngår kontakt

Fordi årsaken til den mystiske sykdommen foreløpig er ukjent, ber Mattilsynet hundeeiere behandle den som smittsom.

Hundepatruljen i Oslo har derfor tatt sine forholdsregler.

– Det påvirker ikke tjenesten vår, de skarpe hundene våre snuser jo ikke på andre labradorer på tur, men vi prøver å unngå kontakt med andre hunder, sier pressevakt i Oslo politidistrikt, Eirik Wilmann til TV 2.