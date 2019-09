Nybilsalget i Norge har endret seg mye de siste årene. Elbiler og ladbare hybrider har tatt store markedsandeler. Det har gitt høyt salg for de fleste merkene som har kunnet tilby slike biler. Taperne har vært de som ikke har hatt elektrifiserte biler.

Dermed har vi også sett endringer i salg og markedsandeler som historisk sett er svært uvanlige, i et marked som tradisjonelt er ganske stabilt.

Ett av merkene som virkelig har fått erfare dette, er Subaru. I mange år var Subaru-salget her hjemme usedvanlig jevnt. De lå mellom 3.000 og 4.000 biler årlig – og hadde en kundegruppe som var kjent for å være svært trofaste.

Tøffe år

Men de fire siste årene er salget mer enn halvert. I 2015 leverte Subaru ut 3.750 biler. I fjor endte de på 1.735. Og i år ligger det an til å bli rundt 1.500 – takket være en skikkelig innspurt i høst.

Torbjørn Lie er administrerende direktør i Subaru Norge. Han legger ikke skjul på det er krevende tider for merket i Norge.

– Ja, de siste årene har vært tøffe. Vi har merket at mange bilkjøpere etterspør biltyper vi mangler. I denne situasjonen har vi hatt fokus på å samarbeide tett med forhandlere våre, de har gjort en kjempeinnsats. Dessuten har vi jobbet aktivt med den kundebasen vi har, vi er så heldige å ha mange lojale kunder, sier Lie.

Her snakker vi sjelden Subaru

Demobilene kommer i høst

Subaru har på mange måter vært maksimalt uheldige med både produktmiks og det norske avgiftsnivået på bil. På grunn av det siste, valgte man å ikke ta inn 2019-utgaver av modellene Forester og XV. Dermed har stasjonsvognen Outback måttet stå for en stor del av salget.

– Vi har hatt med oss noe XV, Forester og Impreza over fra 2018, men disse er sluttsolgt nå. Vi er fornøyd med Outback-salget, men det er klart det ikke er heldig å ha bare én ny modell. Derfor gleder vi oss nå veldig til å få demobiler av helt nye Forester Hybrid på plass senere i høst, sier Lie som selv var med på Europa-lanseringen av denne modellen i Latvia forrige uke.

Denne Subaruen skulle egentlig ikke vært i Norge

Forester har sterke tradisjoner i Norge, nå kommer den endelig med elektrifisert drivlinje. .

Levere ut 1.000 biler

– Forester kommer nå som hybrid og blir en uhyre viktig bil for oss. Vi har forhåndssolgt den og XV Hybrid siden midten av januar i år. Da var vi det første landet i Europa som åpnet for dette. Første produksjonsrunde er nå utsolgt for begge disse to, vi har jobbet hardt med å få tak i nok biler, forteller Lie.

Helt nye Forester kommer til Norge i november. Da blir det også full fart rundt hos de 39 norske Subaru-forhandlerne.

Også crossoveren XV kommer som hybrid.

– Ja, vi håper å kunne levere ut rundt 1.000 eksemplarer av XV og Forester, før nyttår. Da vil det samlede Subaru-salget ende på rundt 1.500 eksemplarer i år, forteller Lie.

Nye Forester skal for øvrig bare selges med hybridløsning, startprisen er her på 499.900 kroner. XV Hybrid starter på sin side på 439.900 kroner.

– Forhåndssalget viser at mange er spente på disse to modellene. Både XV og Forester har vært storselgere for oss. Tradisjonelt har Subaru-kundene vært godt voksne, men vi tiltrekker oss også yngre kunder. Der har ikke minst XV vært viktig. Vi har også tro på litt utradisjonell markedsføring, blant annet er vi sponsor for både Birken og Skarverennet. Der møter vi mange av kundene disse bilene er laget for, nemlig familier med aktiv livsstil, sier Lie.

Se video av nye Forester her: