Den amerikanske countrysangeren Kylie Rae Harris (30) omkom onsdag kveld i en bilulykke i New Mexico.

Texas-kvinnen var på vei til musikkfestivalen Big Barn Dance Festival i Taos, hvor hun skulle opptre, da bilen hennes kjørte ut av veien og krasjet i et tre.

Tre andre biler var involvert i ulykken. En 16 år gammel jente omkom også i sammenstøtet.

En tredje person skal ha kommet uskadd fra det hele.

AP melder at politiet mener at alkohol kan ha bidratt til den fatale ulykken, men de opplyser ikke hvem som var påvirket.

– Det knuser hjertene våre å bekrefte at Kylie Rae Harris gikk bort i en bilulykke i går kveld, sa hennes talsperson til Billboard torsdag.

Artisten etterlater seg en seks år gammel datter.

PÅ VEIEN: Kylie Rae var på vei til festivalen Big Barn Dance Festival i Taos da hun omkom. Foto: Kyleraeharris.com.

Dokumenterte bilturen

Bare timer før ulykken la Harris ut en melding på Twitter, hvor hun skrev at hun var tom for bensin.

Deretter la hun ut det som skulle bli hennes siste Instagram-historie, hvor hun fortalte at flere av hennes slektninger har gått bort i området hun kjørte gjennom.

– Jeg elsker denne festivalen. For de av dere som ikke vet det, så bodde besteforeldrene mine her, og onkelen min bor her fortsatt, men bokstavelig talt alle som var her har gått bort, utenom onkelen min og faren min, sa hun.

Kylie Rae Harris la ut flere bilder av seg selv med tårer i øynene.

– Det å kjøre på disse veiene... Du skulle tro, at nå som jeg har kjørt i nesten 12 timer, så skulle du tro at det var slitsomt og kjedelig. Men, de siste timene, etter å ha bare kjørt rundt gjennom fjellene, og å mimre om plassen min i baksetet da jeg var ei lita jente da faren min kjørte her... Det var så jævlig bra, sa hun.