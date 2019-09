Ler av Ødegaard-utspill: – Det er helt feil

Det blir en avgjørende kamp på Friends Arena mellom Sverige og Norge på søndag. To poeng skiller lagene på andre- og tredjeplass i gruppe F, i favør Sverige.

Martin Ødegaard er tent før møtet med Sverige og sa følgende etter 2-0-seieren over Malta:

– Det er bare til å glede seg. Vi håper å knuse dem der nede, sier en offensiv Ødegaard.

– Hvordan er forholdet ditt til Sverige?

– Det er for så vidt godt, det. Jeg har vært der mye om sommeren, så jeg har et greit forhold til dem. Men på banen skal vi knuse dem. Da er det bare til å dra dit og gjøre det – vise at de er lillebror, svarer Real Sociedad-spilleren.

Det får den svenske fotballeksperten Daniel Kristoffersson til å dra på smilebåndet.

– He he, jeg tenker jo at det er helt feil. Norge har jo litt kompleks med Sverige, etter fremgangen vi har vist og det vi presterte i VM. Det er kult at han fyrer opp stemningen før kampen. Det er et rivalmøte, som endte 3-3 sist, så det blir spennende å se utfallet nå. Det mange i Sverige som ønsker å vinne denne kampen, sier Kristoffersson til TV 2.

– Han blir Norges nøkkel i kampen

En duell i kampen som blir spennende å følge med på er mellom Ødegaard (20) og Sveriges Alexander Isak (19). Unggutten er lagkamerater i La Real, på søndag er de rivaler.

– Ødegaard har gjort det bra i Real Sociedad og Isak er i form og scoret to mål i går (mot Færøyene). De er nok ivrige på å vise hvem som er den beste. Det er en spennende kamp i kampen, med tanke på at de er så like. Det er store forventninger til dem, fansen i Norge elsker Ødegaard og fansen i Sverige elsker Isak. De har gjort det nokså likt for klubblag, så det blir spennende å se, forteller Daniel Kristoffersson.

Men det er én annen spiller TV 4-eksperten frykter mer en den utlånte Real Madrid-spilleren.

– Utfordringen for Sverige blir nok Joshua King. Det var han som Andreas Granqvist fikk problemer med sist. Jeg tror han kommer til å bli Norges nøkkel i kampen. Det er vanskelig for forsvaret å holde ham unna. Så de må nok gå hardt i han, smelle til og ligge tett på han for å få han ut av kampen.

– Sverige har fordel av å være på hjemmebane og jeg tror Alexander Isaks form kommer til å bli avgjørende. Jeg tror Sverige vinner 2-1, sier han til TV 2.