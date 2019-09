– Det er utrolig trist, det folk gjør. Det var vært mange ondsinnede og fæle kommentarer, sier Cilla Carde via sin advokat John Hammond til Nine News.

Flere internasjonale medier skrev denne uka om Carde, som er veganer, som vil saksøke naboene sine fordi de blant annet griller kjøtt og fisk i hagene sine.

Perth-kvinnen har fått hard medfart etter at søksmålet ble omtalt verden over, og hun er fortvilet over rabalderet saken har fått.

Mandag hacket noen Facebook-siden til den selverklærte veganer-aktivisten Bailey Mason, og opprettet et Facebook-arrangement i hans navn.

Her ble alle som ville komme invitert til å grille i protest utenfor huset hennes 19. oktober klokken 15.

«Bli med oss på en samfunnsgrilling i protest mot handlingene hennes, og for å hjelpe Cilla Carden til å få 'some pork on her fork'».

Hele 24.000 personer trykket 'delta' på arrangementet.

Fikk advarsel fra politiet

Arrangementet, som etter all viraken er blitt avlyst, vokste seg så stort at politiet i Vest-Australia gikk ut og oppfordret publikum til å oppføre seg.

– Hvis folk planlegger å protestere, så gjør det på en sivil, ordnet måte, uttalte politisjef Chris Dawson i australske medier.

I Facebook-arrangementet kunne en lese om hvordan australiere mener at Carden ødelegger den australske grilltradisjonen.

Videre skrev personen som hacket veganer-aktivistens Facebook-side at han eller hun ville grille i protest mot Cardens «håpløse holdning», og «for å sette fokus på militante veganere».

Personen som ble hacket skriver på sin Facebook-side at han åpenbart ikke har noe med grillingen å gjøre.

«Jeg er en vegansk aktivist, og jeg vil åpenbart ikke støtte det å oppsøke andres eiendom for å grille dyr!,» skriver han, og forteller at han nå er dialog med politiet.

– Alt jeg kan lukte er fisk

Siden 2017 har Carden og naboene kranglet om blant annet grilling, røyklukt, dyrelyder, ugress, utendørsbelysning og bråkete barn på uteområdet.

Mens naboene mener at de ikke gjør noe som helst unormalt i hagene sine, mener Carden at oppførselen deres fører til at hun ikke kan oppholde seg i sin egen hage.

Til tross for at en av naboene har fjernet grillen sin for å få fred, har Carden fortsatt korstoget mot ham og alt hun mener han gjør feil.

Carden, som jobber som massør, mener at naboene bevisst lar stekeosen sive over i hennes hage hjemme i forstaden Girrawheen.

– De har satt den der slik at jeg lukter fisk. Alt jeg kan lukte er fisk. Jeg kan ikke gå ut der, sa Carden til Nine News.