Politiet i Stockholm fikk melding om hendelsen like før klokken 09.00, fredag.

I en pressemelding skriver politiet at skyteepisoden har skjedd innendørs i en leilighet i sentrum av Stockholm.

En kvinne er pågrepet etter skytingen. Det er usikkert om hun betraktes som mistenkt for selve skytingen.

Expressen skriver at den pågrepne kvinnen er en tidligere høytståendejurist med et kriminelt rulleblad. Kvinnen skal også ha hatt et kontaktforbud mot advokaten.

Politiet har også tatt inn flere personer til avhør.

Mulig drapsforsøk

Advokaten har blitt fraktet til sykehus, skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Det skriver Expressen.

Politiet er nå på stedet med massive styrker.

– Jeg kan ikke si så mye på nåværende tidspunkt. Vi etterforsker saken som et drapsforsøk, sier Anna Westberg, pressetalsperson i politiet i Stockholm til Expressen.

En time senere uttaler politiet at de anser skytingen for å være en «isolert hendelse».

Advokaten skal i følge vitner ha vært i en krangel med en annen mann like før skytingen. Han var ved bevissthet etter skyteepisoden, og var i stand til å gi beskrivelser til politiet.

– Hjelp meg, jeg har blitt skutt

Politiets første hypotese er at advokaten ikke ble skutt på grunn av sitt arbeid. Aftonbladet skriver at én eller flere gjerningspersoner har løpt fra stedet.

Politiet er på jakt etter en svart SUV, som skal ha kjørt fra stedet i høy fart etter at advokaten ble skutt, ifølge Expressens kilder.

Ifølge avisen skal den fornærmede mannen ha blitt overfalt på vei til jobb.

En nabo forteller til Aftonbladet at hun hørte både smell og skrik, fredag morgen.

– Jeg lå på soverommet, deretter hørte jeg et smell og noen som ropte «hjelp meg, hjelp meg, jeg har blitt skutt». Da jeg gikk ut i trappeoppgangen så jeg en veske som lå på gulvet, og masse blod, sier naboen til avisen.

Aftonbladet skriver at politiet er på jakt etter en middelaldrende mann i grå overdel.

Saken oppdateres!