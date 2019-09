– Jeg har hatt veldig flaks. Det er det ingen tvil om.

Det sier Sondre Turvoll Fossli i et intervju publisert på Norges Skiforbunds (NSF) hjemmesider. Det er første gang den 26-årige langrennsløperen uttaler seg etter at han 12. august fikk hjertestans under en biltur i Oslo.

– Jeg mener å huske at jeg stod opp om morgenen og satte meg i bilen. Mer husker jeg egentlig ikke av hele dagen. Jeg husker kanskje litt av kvelden da jeg åpnet øynene på sykehuset, sier Fossli.

Se hele intervjuet med Fossli øverst på siden (med tillatelse fra NSF)

Må kanskje legge opp

Nå er 26-åringen kommet til hektene og fått hendelsen på avstand. Men noe svar på hva som er galt er fremdeles ikke kommet til overflaten. Fossli føler seg mer frisk enn syk, men venter fremdeles på svar på flere av undersøkelsene.

Fossli har innsett at hverdagen som aktiv skiløper kan være over.

– Det er veldig mye usikkert. Det er en sannsynlighet for at jeg ikke kan satse videre. Det er selvfølgelig veldig kjedelig. Men i disse situasjonene blir du veldig glad for at du lever, sier Fossli, som har fått operert inn en hjertestarter i brystet.

Den skal få i gang hjertet dersom han skulle bli rammet av det samme igjen.

Våknet ikke av første støt

Han er takknemlig for at han fremdeles lever etter noen skjebnesvangre minutter der alt klaffet da uhellet først var ute.

– Jeg skulle ta av til Skøyen, så svingte jeg plutselig ut på motorveien igjen. Henriette (kjæresten journ. anm.) lurte på hva vi skulle. Jeg hadde bare svart nei, så hadde jeg sammen med bilen. som stoppet, sluknet, sier Fossli.

Han ble reddet av samboer Henriette Mork, en syklist som foretok hjerte- og lungeredning, samt en forbipasserende ambulanse. Fossli forteller at han fikk det første støtet med hjertestarter sju minutter etter at hjerte- og lungeredning ble påbegynt.

– Jeg våknet ikke da. Så gikk det tre minutter før et nytt støt, og da begynte jeg å puste. Det var på andre runde med hjertestarter jeg kom til hektene igjen, sier Fossli.

Lagkamerater, venner og familie var en god støtte i tiden på sykehuset. Der ble han holdt under nøye oppsikt, blant annet av en EKG-måler som han gikk med døgnet rundt i de ti dagene han var innlagt.

– Det er klart at for en toppidrettsutøver som meg som er vant med å trene to ganger om dagen, så var det litt kjedelig å ligge på sykehuset i ti dager og ikke komme så langt, sier Fossli.

Nå gjenstår det å se hva fremtiden bringer 26-åringen.

– Jeg prøver å ta én dag av gangen og være positiv. Så får en se hva som skjer, sier Fossli.