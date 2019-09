Amerikanske helsemyndigheter gikk ut og advarte mot å røyke e-sigaretter etter meldinger om mange akutt lungesyke over hele landet i løpet av noen uker.

225 sykdomstilfeller er registrert i 25 stater. To personer har omkommet av det som beskrives som en kjemisk lungebetennelse

De fleste syke var unge mennesker uten medisinsk historikk. Det de hadde til felles var at de røykte e-sigaretter av ulike merker.

Nå er trolig mysteriet løst. Myndighetene har identifisert et kjemikalie i en olje utvunnet fra et e-vitamin. Dette kjemikaliet ble funnet i marihuana-innholdet som alle de som har blitt syke i New York har røykt, skriver Washington Post.

Det gjenstår å finne samme fellesnevner i alle sykdomstilfeller i alle 25 stater, iføge FDA,

E-vitaminet finnes i mange naturlige oljer, og er ikke farlig å spise. Men det viser seg at den er farlig å inhalere. Pasientene har fått etselignende skader på lungene sine. Dette kan gi alvorlige luftveisproblemer, og kan føre til varige skader på lungevevet, og i verste fall død.

Både helsemyndigheter og autoriserte e-sigarettprodusenter gikk ut og advarte mot å kjøpe ukjent e-væske fra utlandet etter sykdomstilfellene.

Mange nordmenn kjøper nikotinholdig e-væske over internett fordi det fremdeles ikke er lovlig å selge i Norge. Markedet er uoversiktlig og det finnes mange e-væsker som selges på nett med svært helsefarlige stoffer.