Kine (35) overtalte samboeren – banken mener flere bør ta praten

Onsdag kunne Eiendom Norge fortelle at boligprisene steg med 1,9 prosent i august, og 0,9 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Det betyr at boligprisene nå er 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

Prisoppgangen de siste årene har blant annet vært drevet av lave boliglånsrenter. Selv om de flytende rentene det siste året har gått noe opp, er nivåene historisk sett fortsatt på et lavt nivå.

Nå har også fastrentene blitt svært lave. Årsaken er i stor grad uro i internasjonal økonomi, som følge av brexit-kaos og handelskrig mellom USA og Kina.

Forutsigbarhet

Aksel Guerra (33) og Kine Waaler Kolstad (35) har nylig kjøpt en større bolig i Nydalen i Oslo. De har valgt å binde deler av lånet til fast rente.

– Man tenker jo at man taper penger på å binde renta, ettersom den flytende renta er såpass lav. Men etter nærmere undersøkelser fant vi ut at det å binde renta er en forsikring, sier Aksel.

Tradisjonelt har det ikke lønt seg å binde renta. Dette vet 33-åringen, som derfor var skeptisk til tanken. Men ettersom det er usikre tider, ble han overtalt av personen han deler lånet med.

– Jeg har kanskje vært litt mer opptatt av å ha forutsigbarhet, og det var det som gjorde at jeg var interessert i at vi skulle binde lånet vårt, sier Kine.

– Aksel er skeptisk, hører du ikke på ham?

– Jo, jeg gjør jo det, ler Kine, før hun forklarer:

– Men for oss har det veid tyngre å ha den forutsigbarheten om at vi vet hva utgiftene våre er fra måned til måned. Så håper vi at vi ikke taper for mye på det.

Aldri vært billigere

Paret har valgt å kun binde en del av lånet, slik at resten av lånet fortsatt har flytende rente. Dette er for å bevare noe av fleksibiliteten en flytende rente gir.

– Vi forsikrer det dyreste vi har ellers, så hvorfor ikke tenke det samme med boliglån, sier Aksel.

– Hvorfor var du skeptisk?

– Fordi det er dyrere. Det har det vært enn så lenge hvert fall. Det er det som er usikkert.

Å avtale fastrente med banken har i alle fall aldri vært billigere. Uroen internasjonalt gjør at ingen med sikkerhet kan spå hvordan økonomien vil se ut i årene fremover.

– Dermed er vi nå i en situasjon hvor lange fastrenter er lavere i markedet enn det de flytende rentene er, sier sjefstrateg Jostein Tvedt i Danske Bank.

Høy gjeld

DNB ser at det for tiden er flere kunder som har spørsmål om fastrente. Men til tross for den økte interessen, er andelen som faktisk velger å inngå fastrente de siste månedene moderat.