Kallmyr fikk spørsmål fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler den 25. august, etter at tre biler brant ved Sofienbergparken i Oslo.

Natt til fredag brant det i nok en bil i hovedstaden. En person skal ha blitt sett løpende fra stedet.

«I sakene er det ofte meldt om at gjerningsmenn er sett løpende fra stedet, og at politiet har mistanke om at brannene er påtente,» skrev Bøhler, og ba om en oversikt over hvor mange bil- og garasje-branner som politiet har etterforsket i Oslo og i landet i 2017, 2018 og 2019.

Han ønsket også et tall på hvor mange saker som er oppklart, og hvor mange, om noen, gjerningspersoner som er tiltalt og eventuelt dømt. Bøhler ønsker en utredning i hva som er oppklaringsprosenten på bilbranner, og antyder at den er lav.

Torsdag fikk han svar.

Justisministeren skriver at det er krevende for politiet å etterforske bilbranner, men at han oppfatter det som et prioritert element i å bekjempe ungdomskriminalitet.

Videre har han samlet inn tall på antall bilbranner, og hvor mange som kan være påsatt.

«I 2017 ble det registrert 153 bilbranner, hvorav 62 kan være påsatt. I 2018 er det registrert 186 bilbranner, av disse kan 53 være påsatt. For 2019 foreligger det kun tall for perioden 1. januar til 1. april. Det er registrert 21 saker, hvorav 8 kan være påsatt,» opplyser Kallmyr.

Det betyr at 123 bilbranner siden 2017 kan ha vært påsatt.

Med tiden som har vært til rådighet har det ikke vært mulig å ta ut informasjon om antall oppklarte saker og gjerningspersoner. Det jeg kan si er at Politidirektoratet oppgir at det generelt er utfordrende å oppklare bilbranner. Mangel på bevis medfører at de fleste sakene henlegges på grunn av ukjent gjerningsperson. Det er sjeldent at politiet har tekniske spor som kan knytte en konkret gjerningsperson til åstedet.