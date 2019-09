Lars Harnes har i mange år hatt en sentral rolle i MC-klubben Bandidos. Han er straffedømt flere ganger, blant annet for ran og vold.

I går formiddag ble Harnes pågrepet av sivilkledd politi. TV 2 får pågripelsen bekreftet av påtalemyndigheten.

– Politiet forsøkte å møte Harnes med et håndtrykk, men han avslo høflig. Pågripelsen forløp rolig, sier MC-toppens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

I januar i år ble Harnes løslatt fra Skien fengsel. Da hadde han sittet varetektsfengslet i mer enn tre år.

OPPGITT: Forsvarer Øyvind Bratlien har lite til overs for at politiet valgte å pågripe Lars Harnes igjen. Foto: NTB Scanpix

Beskyldt for å være leiemorder

Politiet anklaget han for å ha jobbet som leiemorder for NOKAS-raner Metkel Betew. I to rettsinstanser var Betew og Harnes tiltalt for å ha forsøkt å begå et overlagt drap på Imran Saber, en kjent skikkelse i Oslos underverden.

Flere ganger i løpet av sommeren 2015 var Harnes på besøk i garasjen til Saber. Han kjørte en stjålet scooter, hadde på seg klær som ikke skulle legge igjen DNA, finlandshette og en lyddempet pistol. Dette var en del av den såkalte «Sult-saken».

Påtalemyndigheten ville ha både Betew og Harnes dømt til lange forvaringsstraffer, men bevisene holdt ikke. Begge ble frikjent for de mest alvorlige anklagene i to rettsinstanser, og det var bakgrunnen for løslatelsen av Harnes i januar.

Påtalemyndigheten har imidlertid ikke gitt opp kampen for å få Bandidos-toppen dømt til forvaring. Før sommerferien gikk de til Høyesterett og fikk opphevet dommen fra lagmannsretten.

De har kommet til at det ikke er grunnlag for å dømme Harnes for drapsforsøk, men de vil likevel ha ham dømt til forvaring for forsøk på grove trusler mot Imran Saber.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger har vært aktor i Sult-saken. Foto: NTB Scanpix

– Grovt maktmisbruk

Onsdagens pågripelse skjedde fordi politiet ønsker å holde Harnes fengslet frem til rettssaken, bekrefter statsadvokat Geir Evanger. Han bekrefter også at Lars Harnes ikke er siktet for nye alvorlige forhold.

Forsvarer Øyvind Bratlien har lite til overs for pågripelsen.

– Operasjon Sult var en gedigen politifiasko med vanvittig ressursbruk. Dette er en siste krampetrekning for å forsvare ressursbruken, sier Bratlien og fortsetter:

– Det demonstrerer imidlertid bare nok et grovt maktmisbruk og dårlig skjønn fra politi og påtalemyndighetens side. Harnes har vært fri i åtte måneder, og han har ingen nye forhold. At pågripelsen kommer nå, gir ingen mening, sier han.

Statsadvokat Geir Evanger ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor TV 2.

Lars Harnes skal fremstilles for varetektsfengsling fredag klokken 14. Det er ikke kjent når trussel-saken, der Bandidos-toppen risikerer forvaring, kommer opp.