Drukningsstatistikken viser at 13 personer omkom i drukningsulykker i august. Med ni drukningsdødsfall i juni og hele 18 i juli, har 40 mennesker omkommet i drukningsulykker i sommermånedene.

Det er like mange som i fjor sommer, og åtte flere enn sommeren 2017.

– Sommerens drukningstall er dessverre like høyt som i fjor. Vi oppfordrer alle ordførere og kommuner til å sette drukning på agendaen og finne gode tiltak for å forebygge drukningsulykker lokalt, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

– Det haster

Allerede nå i høst kan kommunene legge til rette for at skolene kan ha svømme- og livredningsopplæring ute. Dette gir elevene erfaring med kaldt vann og det å komme seg på land på glatte steiner med strøm og bølger.

Det gjør dem mye bedre rustet til å ta gode vurderinger når de ferdes langs, ved og i vannet, sier generalsekretær Rikke Lind.

Hun påpeker at 25 av 68 drukningsdødsfall så langt i år har skjedd etter fall fra land eller brygge. Åtte ulykker har skjedd under bading.

– Et konkret tiltak for kommunene er å sørge for at badeplasser og områder nær sjø og vann er godt sikret med redningsutstyr og skilting som forteller hva forbipasserende kan gjøre ved en drukningsulykke, sier Rikke Lind.

Hun oppfordrer kommunene til å skaffe seg oversikt over og kunnskap om drukningsfarene i sin kommune.

– Det haster med å finne konkrete tiltak som kan bidra til å redusere risikoen for ulykker. Involver innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner i dette arbeidet. Vi i Redningsselskapet bidrar gjerne med lokal drukningsstatistikk, veiledning og samarbeid om forebyggende aktiviteter, sier Lind.

Flere drukner fra fritidsbåt

Av de 13 drukningsdødsfallene i august, omkom seks menn fra fritidsbåt, inkludert en kajakkulykke. Så langt i år har 22 personer druknet fra fritidsbåt. Det er tre flere enn i hele 2018.

I august omkom også to kvinner og en mann da en bil kjørte i vannet i Svolvær. En mann og en kvinne druknet i forbindelse med bading, og to menn døde etter fall fra land. Av de 68 personene som har druknet så langt i år, er 60 menn.

Rogaland topper fremdeles den fylkesvise drukningsstatistikken med 12 omkomne. Nordland har 10 drukningsdødsfall, hvorav halvparten skjedde i august.