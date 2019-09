Forester har vært en stor suksess for Subaru i mange år. Under et litt anonymt ytre, har det skjult seg en svært kompetent bil – som på flere områder har mer enn matchet både dyrere og mer utagerende konkurrenter.

Nå har Subaru kommet til femte generasjon og den er spesielt viktig for Norge. Nå kommer nemlig Forester for første gang som hybrid. Og den blir helt avgjørende når merket her hjemme skal jobbe seg opp fra det som har vært en salgsmessig bølgedal de siste årene.

Vi i Broom har tatt veien til Latvia, hvor Subaru presenterer bilen. Og i løpet av to dager har vi virkelig blitt kjent med nykommeren.

509 liter bagasjerom

Der noen billanseringer handler mest om ganske intetsigende motorveikjøring, har Subaru tenkt ganske annerledes her. Joda, det er snakk om noen mil på motorvei også, men det meste av prøvekjøringen går på skogsveier og landeveier, ispedd en skikkelig terrengløype og en god dose banekjøring.

Broom-redaktør Knut Skogstad på plass bak rattet i Forester.

Men først litt om nykommeren: Nye Forester har vokst litt i alle retninger. Den har fått mye nytt utstyr og et videreutviklet 4x4-system. Prisene starter på 499.000 kroner. Og ikke minst: Nå har den altså blitt hybrid.

For å ta det siste først: Her snakker vi 2-liters bensinmotor på 150 hestekrefter, som jobber sammen med en elmotor som yter 10 hestekrefter. Den elektriske drivlinjen øker vekten med 50 kilo på forakselen, og 60 bak. Her har Subaru gjort en god jobb med pakkingen, slik at det ikke går ut over bagasjeromsvolumet. Den har økt litt fra forgjengeren og er nå på 509 liter.

Her snakker vi sjelden Subaru

Ingen store designsprell, Subaru holder seg til ganske forsiktige endringer.

Ikke ladbar

Subaru lover at drivstoff-forbruket skal reduseres med inntil 11 prosent. Samtidig gir denne løsningen mer umiddelbar effekt når du trenger det. Ladbar er den altså ikke. Med tanke på det norske avgiftssystemet, hadde det naturligvis vært en stor fordel.

Vi starter med motorveikjøring i Latvia og førsteinntrykket er positivt. Forester har helt klart blitt mer komfortabel. Støydempingen er god og de ekstra kiloene (lavt plassert) bidrar til å gi en veldig god veiholdning. Den krenger en anelse mer enn de mest sporty konkurrentene, mye av forklaringen på det ligger nok i relativt lang fjæringsvei, som igjen er viktig for offroadegenskapene.

Denne Subaruen skulle egentlig ikke vært i Norge

Det er mye skog i Latvia, her er vi langt inne i en av dem.

Bærer til skogs

Det merkes også fort at Subaru holder på sin CVT-girkasse. Hvis du er av typen som liker å kjøre aktivt, er den en liten gledesdreper. Ved akselerasjon blir den rett og slett masete, mye støy og lite action. Dette går også ut over akselerasjonen. 0-100 km/t på 11,8 sekunder er ikke akkurat spenstige saker. Synd, for vi synes resten av bilen hadde kledd en "vanlig" automatkasse bedre.

Når det er sagt: For mange av kjøperne er dette sikkert helt greit. Men test det selv, så finner du kjapt ut om dette passer deg eller ikke.

Etter en rask stopp med briefing og informasjon om bilen, bærer det bokstavelig talt til skogs. Her har Subaru tydeligvis alliert seg med noen som kjenner de dype, latviske skogene svært godt. Her var det blant annet stor militær aktivitet tilbake i den tiden Latvia var en del av Sovjetunionen. Det er noe av forklaringen på at det er et omfattende nett av veier inne i skogene, de ble brukt for å kunne forflytte troppet og utstyr kjapt.

Vi kjører avgårde på en slags blanding av en skogsbilvei og det som vel best kan betegnes som en litt bred sti. Og her er Forester på hjemmebane. Den sluker huller og ujevnheter og drar seg helt ubesværet frem når det blir ulendt.

Slik så fremtiden ut – i 1978

Subaru nøyer seg ikke bare med motorvei, landevei og skogsbilveier. Nei, her står også banekjøring på programmet.

Banekjøring

Vi får også prøve i en relativt krevende offroadløype, som den tar på strak arm. Subaru har finpusset på 4x4-systemet sitt. Her det ikke mye fancy brytere eller masse grafikk. Subaru liker å gjøre ting på sin egen, litt nedtonede måte. Men det fungerer, som ventet, imponerende bra. Bakkeklaring på 22 centimeter er også viktig her. Setter du deg fast med Forester, er det temmelig sikkert din feil, ikke bilens!

Overraskende nok byr også Subaru på en runde banekjøring. Det er vel ikke akkurat det vi tenker denne bilen er bygget for, men for å få kjenne på balansen i bilen er dette en god øvelse. Også her bidrar det utmerkede firehjlustrekksystemet godt. Forester er overraskende kompetent her, selv om det ikke går spesielt fort. Som du sikkert har skjønt nå, er dette langt fra noen racerbil. Men det tar ikke mange meter før jeg forsvinner rett inn i "banemodus" og har det veldig moro.

Det er ikke så ofte lansering av nye biler legges til Latvia. Her får vi i alle fall testet med veistandard som er relevant også for Norge!

Første båtlast er utsolgt

Kjapt oppsummert har Forester løftet seg flere hakk. Hybridløsningen fungerer helt som forventet, og med riktig kjørestil kan du nok også redusere drivstoff-forbruket en god del, sammenlignet med en tradisjonell bensinmotor.

Komforten er høy, den understrekes av gode seter og bra støydemping. Så lenge du ikke utfordrer CVT-girkassen for mye, er dette en utmerket langtursbil. Og har du en krevende sisteetappe fram til hytta, er det gode muligheter for at Foresteren din vil sette det meste av million-SUVer i skammekroken. Her kommer du opp og fram, nesten overalt.

Startpris på 500.000 kroner er det ingen ting å si på. Legger du på 60.000 kroner, får du toppmodellen med full pakke av utstyr. Den prisen synes vi Forester forsvarer.

Bilen kommer til Norge i november, første del av produksjonen er allerede utsolgt. Det betyr også at Subaru får en salgsmessig opptur, etter at 2019 så langt har vært et veldig tungt år for dem her hjemme.

Vi kommer tilbake med full test av Forester om ikke lenge.

Helt ny Forester blir viktig for Subaru-salget her hjemme. Så langt i år er det kraftig ned.

Se video: Her tester vi nødbrems-systemet på Forester: