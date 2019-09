I fem år har innbyggerne og geologene i Rauma ventet på at Veslemannen skal rase, og de nærmeste naboene har blitt evakuert hele 16 ganger.

– Ustabilt

Men torsdag kveld gikk omsider skredet. Fredag morgen opplyser vakthavende geolog i NVE, Gudrun Majala, til TV 2 at de ser på sine kameraer at spiret og en stor del av Veslemannen har rast.

– Det meste har rast. Noe ligger igjen, men det er mest løsmasser. Det går fortsatt noen steinsprang, for det er noe ustabilt etter et stort skred, sier Majala.

Da skredet var et faktum var det en tydelig lettet og rørt ordfører som møtte pressen.

– Det er ufattelig aktivitet i fjellet her nå. Jeg har stått her i fem år og og ventet og tenkt på det forbaska fjellet. Det er stort å stå her nå, sa en rørt Lars Olav Hustad til TV 2.

STEINSPRANG: Det går fortsatt flere steinsprang fra Veslemannen, fredag morgen. Foto: Ørn E. Borgen

Undersøkelser

Fredag morgen er det fortsatt aktivitet i fjellet, og farevarselet er fortsatt på rødt. Geolog Majala i NVE sier at de utover fredagen vil fortsette overvåkningen av fjellet til de er sikker på at det er helt stabilisert.

– Det er fortsatt usikkert når de evakuerte vil få komme hjem, sier geologen.

To geologer fra NVE har nå reist opp til Veslemannen. I løpet av fredagen vil de fly med drone for å få gjort et nytt estimat over hvor mye som har gått.