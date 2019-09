Minnis understreker at orkanen Dorian har ført til vanvittige ødeleggelser. FN anslår at 70.000 mennesker på Bahamas trenger umiddelbar nødhjelp.

Helseminister Duane Sands var svært direkte i et intervju med den lokale radiokanalen Guardian Radio 96.9 FM torsdag.

– Dødstallet vil bli betydelig høyere. Det vil bli et slående tall, la meg si det, sier Sands.

Nedjustert

Orkanen Dorian er nå svekket til kategori 1, opplyser amerikanske myndigheter.

Dorian var på det kraftigste en ekstremt farlig kategori 5-orkan, og regnes som en av de kraftigste som har truffet land da den tidligere denne uken herjet Bahamas.

Ødeleggelsene i øystaten er enorme, og så langt er det meldt om 30 dødsfall. Myndighetene har imidlertid varslet at tallet kan stige kraftig når de får oversikt over situasjonen.

Dorian er nå i amerikansk farvann, og til tross for svekkelsen vil områder av sørøstkysten bli rammet av kraftig stormflo og enorme nedbørsmengder.

Massive ødeleggelser

Det er det nasjonale amerikanske orkansenteret som nå opplyser at Dorian er svekket.

Da værsystemet traff Bahamas, beveget det seg etter hvert svært sakte og ble hengende over Bahamas usedvanlig lenge, noe som bidro ytterligere til å forsterke effekten av allerede kraftig stormflo og ekstrem nedbør i området.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på øya Grand Bahama og på Abaco enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 mennesker trenger mat og rent drikkevann.

