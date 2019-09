Enes (10) fikk drømmemøte midt under landskampen

Se situasjonen i vinduet øverst!

Like etter 57 minutter var passert i torsdagens landskamp oppstod en spesiell situasjon på Ullevaal.

Da Joshua King ble byttet ut, gikk nordmannen nemlig ut bakom målet til Malta i forbindelse med et norsk hjørnespark.

Der hoppet en liten gutt over reklameskiltene for å få en klem, mens King også etter hvert signerte et skjerf gutten hadde fått med seg inn på indre bane.

– Jeg spurte ikke om navn og adresse, det hadde jeg ikke tid til, men det var en liten gutt som kom utpå, og det var koselig det, sier King til TV 2 etter kampslutt.

NYSIGNERT: Enes Yayla (10) poserer med sitt signerte landslagsskjerf. Foto: Anders Zachrisen, TV 2

Gutten selv, som heter Enes Yayla og er 10 år, er helt i skyene når han forteller sin variant av historien.

– Joshua er den store helten min på landslaget, og vennene mine sa at jeg ikke turte å gjøre det. Jeg hoppet over gjerdet, og var overrasket over at vaktene ikke kom etter meg, sier 10-åringen.

Yayla er selv, som King, fra Romsås, og fikk et drømmemøte, klem og autograf fra sin store helt.

King stoppet vaktene: – Det varmer hjertet mitt at en gutt kommer ut

Og overraskelsen som kom som resultat av at ikke vaktene hadde stoppet ham, hadde en god grunn. Det var nemlig King selv som hindret en slik aksjon.

– Jeg sa ifra at de skulle la være. Det var bare koselig. Det varmer hjertet mitt at en gutt kommer ut, og at han fikk komme utpå der er bare hyggelig. Jeg setter pris på det og har ikke noe imot det, sier King etter kampslutt.

Bournemouth-spissen forklarer også at det var avtalt på forhånd at han skulle få hvile mot slutten av oppgjøret mot Malta dersom ting gikk veien for Norge.

– Vi hadde en liten plan om at hvis vi ledet til pause, så skulle jeg ut og spare kreftene til den virkelig viktige kampen på søndag, er forklaringen på at han nøyde seg med en snau time på Ullevaal-gresset torsdag.

Avviser at han var i fare for å få sitt andre gule kort

TV 2s ekspert Jesper Mathisen var litt bekymret for King i pausen, og mente at han måtte passe seg ettersom han hadde gult kort og var innblandet i et par situasjoner til i etterkant.

– Han filmer til seg frispark et par minutter etter det unødvendige gule kortet han får. Hadde dommeren sette det, kunne han fort ha flekket opp et gult kort til, sier han.