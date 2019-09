Se sammendrag fra Norge-Malta i vinduet øverst!

Erling Braut Haaland var på alles lepper forut for oppgjøret med Malta, og debutanten kom godkjent fra sin første A-landskamp torsdag.

Det ble imidlertid ikke noen scoringer på 19-åringen i 2-0-seieren over Malta, men med de flestes øyne rettet mot seg gjorde han seg absolutt ikke bort i sitt første møte med Ullevaal-gresset som seniorlandslagsspiller.

DEBUT: Erling Braut Haalands sokker vekket oppmerksomhet torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

De mest våkne av de rettede øynene fikk nok også med seg en detalj rundt Haalands bein, nemlig det faktum at unggutten stilte med helt oppklippede sokker i sin landslagsdebut.

– Jeg har store legger, så jeg trenger litt «space». Det var derfor, er den enkle forklaringen fra Red Bull Salzburg-spissen.

Nektet å bytte drakt - fikk frysninger av nasjonalsangen

En tydelig stolt 19-åring smiler i pressesonen etter kampen, og selv om hans ordknapphet kanskje er et personlighetstrekk utenom det vanlige for en fremadstormende unggutt, er det tydelig at A-landslagsdebuten hang høyt.

– Det var en vanskelig kamp, men en viktig seier. Jeg er stolt over debuten min for Norge. Dette er forhåpentligvis starten på noe spesielt, sier Haaland.

Etterpå bekreftet han at det var uaktuelt å bytte fra seg drakten, at «den skal opp på rommet», og at det å stå på Ullevaal-gresset og synge nasjonalsangen forut for kampstart var et stort øyeblikk.

– Det var litt frysninger. Det var spesielt. Det er noe jeg har drømt om siden jeg var liten. Jeg er stolt og glad, sier spissen.

Klar for Sverige: – Bare til å «gunne på»

Selve kampen mot Malta ble ingen høydare, men Sander Berges (eller «Sandyen», som Haaland kaller ham) 1-0-scoring og Joshua Kings 2-0 fra straffemerket var mer enn nok til å sikre de tre helt vesentlige poengene for å henge med i gruppe F. To poeng skiller opp til Sverige før møtet med svenskene på Friends Arena søndag.

– Den blir tøff, men det er slike kamper vi må vinne hvis vi skal komme til et mesterskap. Det er bare til å «gunne på».

– Kan Sverige passe et spisspar som deg og King bedre, med tanke på mer rom?

– Ja, jeg tror det kan passe oss fint. Vi er mange gode spisser, så uansett hvem som spiller så tror jeg vi skal legge en god plan for det, svarer Haaland.

