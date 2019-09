Offensiv Ødegaard: – Skal knuse svenskene

Se sammendrag i vinduet øverst!

Søndag fra kl. 20.00: Se Sverige-Norge på TV 2 eller Sumo!

Til tross for at han ikke noterte seg for målpoeng, ble drammenseren trukket frem som banens beste etter 2-0-seieren over Malta.

Jesper Mathisen skrev i TV 2s spillerbørs at Ødegaard «til tider var i en helt egen klasse.»

– Vi gjorde jobben. Det var det, det var ikke en fantastisk fotballkamp. Nå har vi alt å spille for i Sverige, sier Ødegaard til TV 2.

– Skal knuse dem på banen

Også svenskene gjorde jobben torsdag kveld. «Söta bror» vant 4-0 på Færøyene, og innehar andreplassen i gruppen, to poeng foran Norge.

Ødegaard er klar på at det blir en av hans største kamper med flagget på brystet.

– Det er bare til å glede seg. Vi håper å knuse dem der nede, sier en offensiv Ødegaard.

– Hvordan er forholdet ditt til Sverige?

– Det er for så vidt godt, det. Jeg har vært der mye om sommeren, så jeg har et greit forhold til dem. Men på banen skal vi knuse dem. Da er det bare til å dra dit og gjøre det – vise at de er lillebror, svarer Real Sociedad-spilleren.

King: – Hater ikke på svenskene

Joshua King, som pådro seg et gult kort og scoret i første omgang, ble byttet ut før timen var spilt. Byttet kunne ha kommet enda tidligere, ifølge Bournemouth-profilen.

– De prøvde å ta meg ut i pausen, men jeg ville ha ett til. Men den viktigste kampen er på søndag mot Sverige. Jeg trenger alle kreftene jeg kan ha til vi møter dem, for det er et bedre lag, understreker King overfor TV 2.

– Hvordan er ditt forhold til Sverige, bor det et svenskehat i Joshua King?

– Jeg har ikke så mye hat i kroppen min, for å være helt ærlig. Så jeg hater ikke så mye på svenskene. Men de har vært storebror når det kommer til fotball i mange, mange år. De kom hit og stjal to poeng fra oss, så vi går dit for å ta tre, varsler spissen.

Søndag spiller Norge foran 40 000 tilskuere på Friends Arena i Stockholm. Den kampen har King hatt øremerket helt siden trekningen.

– Jeg har veldig lyst til å score på Friends. Jeg har masse familie og venner i Stockholm også, så jeg gleder meg veldig.

Håvard Nordtveit erkjenner at det blir en helt annen ramme rundt søndagens kamp enn det var foran et glissent Ullevaal mot Malta.