Like før klokken 21 gikk det hittil største raset denne sesongen, og det er fremdeles stor bevegelse i fjellpartiet.

Ifølge NVE er dette raset vi alle har ventet på i mange år.

– Nå har den falt, sier Gudrun Majala i fjellskredovervåkningen i NVE til TV 2.

Direktebilder viser at det fortsatt går store ras i fjellsiden: Se direktebilder fra Mannen her.

Det har buldret godt i fjellsiden i lengre tid, men i 22-tiden meldes det om at fjellet er rolig.

Store kampesteiner løsnet øverst i Veslemannen, og utløste flere steinsprang nedover siden. Når dagslyset kommer fredag får man se hvor massivt raset var.

Rørt ordfører

Ordføreren Lars Olav Hustad i Rauma kommune bekrefter også overfor TV 2 at Veslemannen har rast.

– Det er ufattelig aktivitet i fjellet her nå. Jeg har stått her i fem år og og ventet og tenkt på det forbaska fjellet. Det er stort å stå her nå, sier en rørt Hustad til TV 2

Like etter raset har gått er ordføreren allikevel optimistisk for at dette betyr slutten på evakueringer og frykt for skredet.

– Det er så lekkert, sier han glad. Hustad er spesielt lettet på vegne av alle de som bor på det skredutsatte stedet.

Rødt farenivå

Det var registert 39 skredhendelser siden onsdag kl. 18. Det har har vært rød faregrad i fjellpartiet siden fredag.

– Vi har sett at det har økt gjennom hele dagen. På det meste har store deler av fjellpartiet beveget seg over tre meter per døgn, sier Majala.

Saken oppdateres