Med en lett kamp på papiret fikk Isak tillit fra start i en kvalifiseringskamp for første gang.

19-åringen, som er lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Sociedad, var ikke snau med å takke for tilliten.

Ikke engang et kvarter var gått før Isak hadde notert seg for to scoringer.

Først med pannebrasken, så med en goalgetter-avslutning etter at Sverige utnyttet en grov feil i det færøyske forsvaret.

Supertalentet står nå med tre mål på sju landskamper. Han landslagsdebuten allerede som 17-åring, og gikk under kallenavnet «den nye Zlatan» i Sverige da han ble solgt fra AIK til Borussia Dortmund samme år.

Etter 23 minutter var det Victor Lindelöfs tur. Manchester United-stopperen fikk ballen på bakerste stolpe etter et hjørnespark, og banket ballen i det nærmeste hjørnet. Senere sørget Robin Quaison for at svenskene gikk til pause med 4-0-ledelse.

– At Sverige skal slå Færøyene er forventet, men at de leder 4-0 til pause, er ganske imponerende. Det er ikke mange kamper Færøyene ligger under 0-4 til pause på eget kunstgress. Det vitner om at det svenske laget er i rute før nøkkelkampen på søndag, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Flere scoringer ble det ikke i Tórshavn. Sverige står nå med ti poeng, to foran Norge i gruppe F etter at halvparten av kvalifiseringskampene er spilt.

