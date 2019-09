Programleder Helene Olafsen (29) og kjæresten Jørgen Nilsen (29) venter sitt første barn sammen. Det avslørte Olafsen under en innspilling av «Senkveld» for sin programleder-makker Stian Blipp.

Og selv om programlederen tidligere har sett seg lei på babyprat fra motparten Blipp som selv ble pappa i november, kan hun avsløre for publikum at hun allerede er tre måneder på vei.

Det nye familiemedlemmet er derfor ventet på nyåret.

– Vi to skal bli tre, skriver programlederen på Instagram under et bilde av henne og kjæresten.



Kjærester etter «Skal vi danse»

Helene Olafsen fant lykken med sin tidligere «Skal vi danse»-partner Jørgen Nilsen. Sammen vant de hele konkurransen.

Tidligere i sommer avslørte hun at paret hadde sikret seg drømmehuset på Nordstrand i Oslo.

Det huset ligger heller ikke så langt unna Blipp, som i sommer flyttet inn på Bekkelaget i Norstrand bydel, som ligger øst i Oslo.