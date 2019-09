Både veterinærforeningen og Mattilsynet jobber nå på spreng for å finne ut hva som forårsaker de mange dødsfallene blant hunder på Østlandsområdet. Så langt vet de lite om hva som forårsaker den alvorlige og dødelige sykdommen.

Minst tjue hunder er døde

Ifølge veterinærkjeden AniCura skal det være snakk om minst tjue hunder som nå er døde.

– Til tross for intensiv behandling på landets mest avanserte dyresykehus, har flere hunder mistet livet den siste tiden, sier veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg hos Anicura.

Hun understreker likevel at de aller fleste av hundene som er blitt rammet har blitt friske.

– Følg nøye med på avføring og hundens allmenntilstand. Hos de syke hundene har det vært blod i avføringen og allmenntilstanden har raskt forverret seg.

– Ikke vent med å kontakte veterinær

En fellesnevner for hundene som har blitt syke har vært oppkast og blodig diaré. De første symptomene har inntrådt under 24 timer i forkant av dødstidspunkt hos samtlige 20 hunder.

– Skulle det dukke opp akutte symptomer så ring veterinær med det samme. Ikke vent. Sykdomsforløpet er raskt og man må være så tidlig ute som mulig, sier Rygg.



Både små og store hunder har blitt rammet. Hun understreker at alle som ser symptomer bør ringe før de kommer til veterinæren slik at også veterinærene får forberedt seg og skjermet for eventuell smitte.

– Unngå å hilse på andre hunder

Veterinæren anbefaler også hundeiere å begrense kontakten med andre hunder.

– Man bør unngå områder med mange hunder sammen. Hundejorder og hundeparker hvor hundene kan løpe fritt bør unngås i denne tiden. Kennel og utstillinger bør også unngås i den grad det er mulig. Hils på så få hunder som mulig.

Rygg sier også at hundene bør holdes i bånd.

– På den måten har man oversikt over hvem hunden hilser på, hva den snuser på og hva den spiser, fortsetter hun.

Vet ikke om det er smittsomt

Selv om både Mattilsynet og Veterinærinstituttet nå forsøker å finne en eventuell smittekilde, vet de heller ikke om det faktisk finnes en.

– Det jobber med mange parallelle teorier. For eksempel om det kan være noe med fôret, sier Rygg.



I dag gikk Veterinærinstituttet ut med en undersøkelse til de hundeeierne som er rammet for å se om det er noe som sammenfaller hos hundene. Det kan være hva slags fôr de bruker, hva slags godbit de får eller hvor de har gått tur.