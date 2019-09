Norge vant uten å imponere: – Totalt sett skuffende

Norge – Malta 2-0:

Se Norges scoringer øverst!

Sander Berge stupte inn sitt første landslagsmål for Norge, og Joshua King var igjen sikkerhet selv fra straffemerket.

Norge vant oppskriftsmessig 2-0 mot Malta i torsdagens EM-kvalifiseringskamp – men uten å imponere. Norge kan vente seg langt tøffere motstand i søndagens livsviktige oppgjør mot Sverige.

Sander Berge var glad etter å ha scoret sitt første landslagsmål.

– Det var mye sykt på en gang. Det var innkast og mål på meg. Jeg tror aldri du får se at jeg scorer slik igjen. Men det er en stor drøm å score for landslaget. Vi måtte score det første for å sette kampen. Det gikk et rus gjennom meg da, sa Berge, som har fått mye tyn av lagkameratene for at han er dårlig på hodet.

– Absolutt. Jeg har fått mye tyn for det i trening og kamp, gliste han.

Han gleder seg til kampen mot Sverige, men er ikke helt fornøyd med Norges innsats mot Malta.

– Det var hele tiden i bakhodet å holde nullen. Vi ville heller ha 3-0 enn 2-0, men vi kontrollerte det inn og det var fornuftig. Det blir ekstra spesielt å møte Sverige. Jeg har en mor fra Sverige, og håper jeg kan sette en ny med huet der, sa Berge.

Joshua King har etter scoringen mot Malta totalt 15 landslagsmål.

– Er det 15 på 41 landskamper? Det burde vært 20 pluss. Vi har en viktig kamp mot Sverige på søndag. Vi ledet 2-0 og har fire spisser som kan gjøre en god jobb. Jeg gjorde en god jobb i første omgang, og de ville ta meg av i pausen. Men jeg ville være utpå og ha ett til. Den viktigsrte kampen er på søndag, og da trenger jeg alle kreftene jeg har når vi møter dem, sa han.

Tre poeng mot Malta gledet landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Malta var vanskelige å bryte ned, og vi ble litt stasjonære i første omgang. Mot slutten tapte vi ganske mye i spillet vårt. Men vi kontrollerte kampen og slapp aldri Malta til. Det var kanskje ikke den morsomste kampen for publikum, men slapp vi ikke inn noen baklengs, poengterte svensken til TV 2 etter kampen.

Imponerte ikke ekspertene

Ekspertene var ikke nevneverdig imponert over det Norge viste mot Malta.