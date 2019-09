19-år gamle Tormod Arstein har vokst opp sammen med greyhounden Jasper i bygda Flekke i Fjaler kommune. Hans mor var på en kveldstur med hunden, da den sprang i vei.

Det var Firda som først omtalte saken.

Fem minutter senere fant hun ham død - midt på turstien. Hun snudde ham rundt, og så at han hadde et skuddhull i hodet.

Hun er fortsatt så sjokkert og preget over hendelsen, at hun ikke ønsker å stå frem med navn og bilde.

Knust

Hendelsen har gjort stort inntrykk på familien. Tormod forteller at Jasper var den perfekte familiehund. Han var veldig sosial, og elsket lek og kos.

SJOKKERT: Familien er i sjokk over hva som har skjedd med Jasper. Foto: Elias Engevik

– Han var så morsom. Veldig underholdende. Han var litt smart og dum på samme tid. Den kjekkeste familiehunden man kan tenke seg, sier Tormod til TV 2.

Moren beskriver hendelsen som tatt ut fra en skrekkfilm. Hun understreker at det ikke kan ha vært et uhell. Da ville gjerningsmannen stått ved Jasper for å forklare hva som hadde skjedd. Men det hadde bare gått fem minutter. Hun visste at gjerningsmannen fortsatt var i nærheten.

Undersøkelsessak

– Det er helt tydelig at hunden er blitt skutt, opplyser politibetjent Lars Kristian Reknes.

Politiet kommer til å opprette en undersøkelsessak for å finne ut hva som har skjedd med Jasper. De ber nå vitner som har sett unormal aktivitet rundt turstien i Hellevik i Flekke om å melde seg.

Han bekrefter at det forekommer jakt i området, men vet ikke om det er jakt på denne tiden. Det har heller ikke vært rapportert om ulv den siste tiden.

Tormod tror heller ikke gjerningsmannen har trodd at Jasper var en ulv.

– Han hadde rødt halsbånd, og likner jo ikke en ulv. Det er fryktelig trist at han er vekk, sier Tormod.