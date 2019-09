Fredag fra kl. 20.30: Se Wales-Aserbajdsjan og seks andre EM-kvalifiseringskamper på TV 2 Sumo!

Helt siden overgangen fra Tottenham for seks år siden er Bale blitt kritisert for ikke å ha tilpasset seg den spanske livsstilen.

Blant annet skal han ikke ha lært seg språket, noe som ikke har gjort det enklere for ham å bli akseptert av Real Madrid-fansen.

Dette ble kastet lys på i vinter av Thibaut Courtois. I et intervju med den belgiske avisen HLN, antydet keeperen at Bale ikke bryr seg særlig mye om spanske skikker.

Lagkameratene hadde arrangert en middag i 22-tiden, noe som er helt vanlig i Madrid, ifølge Courtois. Det syntes Bale var for tett på leggetid. I tillegg fortalte Courtois at Bale bare kalles «golferen» av kollegaene sine.

Grunnen? Fordi han bruker så mye av fritiden sin på å spille golf.

Fikk forklaring

Torsdag møtte Bale pressen i forbindelse med Wales' EM-kvalifiseringskamp mot Aserbajdsjan. Der ble waliseren grillet om den turbulente sommeren i Real Madrid. I tillegg fikk han spørsmål om golfkallenavnet.

Bale tok det med et smil, ifølge den britiske avisen The Guardian.

– Jeg er en golfer. Har dere ikke sett bildene, spurte Bale, før han røpet at han hadde fått en forklaring av Courtois:

– Jeg snakket med ham om det, og han sa at det var en spøk. Folk tok det ut av kontekst. Men jeg er veldig fornøyd med kallenavnet, om jeg skal være ærlig.

30-åringen forklarte at golfspillingen hjelper ham til å koble av utenfor banen.

– Golf er en hobby. Som alle andre, har jeg en hobby. Det er ikke noe galt med å ta seg en runde. Folk gjør mye ut av det, men mange fotballspillere spiller og det er noe jeg virkelig liker, siteres Bale.

Svarte kritikerne

Denne sommeren stormet det rundt Real Madrid-stjernen. Manager Zinedine Zidane gikk hardt ut og sa at Bale ikke var i troppen fordi klubben prøvde å selge ham. Spillerens agent, Jonathan Barnett, svarte ved å si at Zidane burde skamme seg. Så, før neste treningskamp, sa Zidane at Bale ikke var med fordi han selv ikke ville spille.

Men da sesongen startet og skadene hopet seg opp for Real Madrid, var Bale plutselig i varmen igjen. Han har startet tre av tre ligakamper. I 2-2-kampen mot Villareal i helgen scoret han to før han ble utvist på overtid.

Stjernespilleren ville ikke avsløre hva som foregikk i kulissene i sommer, men hadde følgende svar til kritikerne, ifølge BBC:

– Jeg hører ikke på dem, for de vet egentlig ikke hva de snakker om. Jeg leser ingenting, og hører ikke på noen. Jeg vet at de fleste ikke kjenner til eller forstår situasjonen. Hva de skriver, har ingenting å si.

