Til tross for at Norge slet med å skape sjanser, gikk Lars Lagerbäcks utvalgte til pause med 2-0-ledelse. Begge scoringene var et resultat av et langt innkast.

Først scoret Sander Berge sitt første landslagsmål da han stupheadet 1-0.

Så ble Even Hovland dratt i bakken i feltet. Joshua King plasserte straffesparket sikkert i mål.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at Martin Ødegaard var Norges beste spiller, og belønner drammenseren med karakteren sju. Se en frekk detalj fra ham øverst.

Debutant Erling Braut Haaland får derimot karakteren fire, den laveste av de norske spillerne sammen med Haitam Aleesami.

PS! Du kan selv felle din dom over spillerne i folkebørsen.