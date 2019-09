Soldatene ble drept i kamp, heter det i en Nato-uttalelse.

Nato gir ingen flere opplysninger om de drepte, men Romania bekrefter at den ene av dem var rumensk og at soldaten var på patruljeoppdrag like ved stedet der bilbomben gikk av.

I tillegg ble minst 42 personer såret i torsdagens angrep, opplyser innenriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi.

Taliban tok etter kort tid på seg ansvaret for bomben. Gruppens talsmann Zabihullah Mujahid sa at målet var et etterretningskontor.

Kontrollposten ligger nær Natos hovedkvarter og afghansk etterretning. USAs ambassade er i samme område. Også andre land har ambassader der.

Eksplosjonen er den siste i en lang rekke som har rammet Kabul i det siste.

Mandag ble minst 16 sivile drept og 119 såret av en kraftig bilbombe i Kabul. Også dette angrepet tok Taliban på seg ansvaret for.

Det har vært 18 større angrep i Kabul hittil i år. Minst 193 mennesker er drept og rundt 900 mennesker er såret, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået DPA.

USA erklærte denne uken at de i prinsippet er enige om en avtale med Taliban. Hvis avtalen blir endelig godkjent og signert, går Taliban trolig i gang med en ny runde forhandlinger med Afghanistans regjering.

Så langt har opprørerne nektet dette. De har beskrevet regjeringen som nikkedukker og marionetter styrt av USA.

(©NTB)