Se hva verdenscupvinneren sier om den norske valgkampen øverst!

Ingvil Flugstad Østberg er i kamphumør både med tanke på å forsvare seieren i verdenscupen – og med å få folk til å stemme ved årets valg.

– Jeg stemte faktisk første dagen jeg hadde mulighet til å forhåndsstemme. Og det skjedde på Røa i Oslo. Hvis du skal klage på noe må du iallfall ha stemt, slår verdenscupvinneren fast overfor TV 2 Sporten.

Under helgens valg er langrennsløperen på høydesamling i Sør-Frankrike. Hun vil imidlertid følge godt med på valgsendingene.

– Jeg mener at det er viktig at flest mulig deltar i et valg. Jeg skal ikke skryte av at jeg har satt meg inn i alle politiske partiers program, ikke vet jeg hva alle aktuelle politikere står for, men jeg får meg noen debatter, sier hun.

Bompenger

– Hvilke saker brenner en langrennsjente for?

– Bompenger, sier Flugstad Østberg.

Hun avbryter spørsmålet og ler hjertelig, før hun legger til:

– Jeg bor jo selv i Oslo og har sikkert irritert meg over bompengeutgifter jeg også. Men at bompenger skal være hovedsak i en valgkamp er jo litt artig da, fortsetter hun.

– Hvilke samfunnssaker står ditt hjerte nærmest?

– Jeg er jo opptatt av miljøsaker jeg også. Og at vi må ta vare på ALLE i samfunnet. Huff, dette ble jo reneste politiker-svaret, sier Ingvild Flugstad Østberg.

I forsvarsposisjon

I langrennsløypa står Flugstad Østberg overfor en ny situasjon. Etter seieren i Tour de Ski fulgte også sammenlagttriumf i verdenscupen. Nå er hun dermed i forsvarsposisjon kommende vinter.

– Hva nå?

– Ja, det kan du spørre om. Jeg tenkte jo tanken etter sist sesong at nå har jeg jammen lagt lista høyt og skapt forventninger. Jeg har selvfølgelig lyst til å være med å kjempe i toppen også kommende sesong. Men jeg vet at det blir knallhardt, spesielt å slå den store favoritten, mener hun.

– Og det er Therese Johaug?

– Ja, hun sto jo over Tour de Ski og til vinteren er jo verdenscupen det store målet for alle. Jeg må jo være såpass tøff i trynet at jeg sier at målet er å vinne verdenscupen - selv om jeg vet at det blir veldig, veldig vrient. Men jeg skal prøve, vær sikker, slår Ingvild Flugstad Østberg fast.