Etter det TV 2 får opplyst, har Lars Lagerbäck valgt å gi Erling Braut Haaland (19) tillit fra start i kveldens kamp mot Malta på Ullevaal.

Spissmakker blir Joshua King.

– Det er fullt fortjent at Braut Haaland får sjansen fra start etter det han har vist i Østerrike denne sesongen, slår TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fast.

– Hvis han fortsetter utviklingen, har Norge fått frem en klassespiss som vil prege landslaget de neste 10 til15 årene. King og Braut Haaland har fart, fysikk og ferdigheter med ball som gjør at forsvaret til Malta skal få en meget hektisk kveld på Ullevaal. Ødegaard kommer til å være arkitekten bak mye av det Norge skaper i kveld, og kombinasjonen Ødegaard/Braut Haaland er det bare å glede seg til, sier Mathisen.

Målmaskin

19-åringen har hatt en eventyrlig start på sesongen i østerrikske RB Salzburg med åtte mål på seks kamper.

Det sikret ham hans første innkallelse til A-landslagstroppen. Og nå ser det ut til at han får debuten mot lille Malta – et lag Norge må slå for å ha noe i EM å gjøre.

Haaland har høstet mange lovord etter at de tløsnes med scoringene.

– Det er grunn til å ha store forventninger. Det er en spiller som har hamret inn mål på alle aldersbestemte landslag, U21 og i Eliteserien, og nå har han startet fantastisk i Østerrike. Han har kvaliteter til å nå så langt som mulig, sa Nils Johan Semb, tidligere landslagssjef og deltidsansatt seniorrådgiver i Norges Fotballforbund, til TV 2 for en uke siden.

Norge - Malta sendes på TV 2 og TV 2 Sumo fra kl. 20 i kveld.