Hunden Bianca var en syv år gammel Irsk setter. En frisk og livsglad hund, som var en uerstattelig del av familien.

Nå ble også hun rammet av den ukjente hundesykdommen. Familien sitter igjen i sjokk.

Et døgn

Marerittet begynte på torsdag. Bianca hadde kastet opp. Først tenkte ikke eieren Cecilie Sandbu så mye over det. Det er tross alt vanlig at hunder kaster opp.

Cecilie og faren deler ansvaret for Bianca i Oslo. Natt til fredag var Bianca hos faren, og der hadde hun bæsjet mye på teppet i stuen. Avføringen hadde også vært blodig.

Faren så at allmenntilstanden hennes var skikkelig dårlig, så de kjørte henne til veterinæren.

– Pappa måtte bære henne inn, hun klarte ikke gå selv, sier Cecilie.

Hos veterinæren forsøkte de å måle temperaturen til Bianca. Samtidig fosset det blod ut av bakenden hennes. Hjerterytmen og pulsen hadde vært så lav at det var umulig å måle den.

Så kollapset hun.

Sjokkerende

Cecilie forteller at det er første gang siden det skjedde at hun orker å snakke om det.

– Det var kjapt og brutalt, og ekstremt sjokkerende at noe sånt kunne skje med en frisk og glad familiehund, sier hun til TV 2.

GODE VENNER: Bianca og Cecilie tilbrakte mange år sammen. Foto: Privat

Familien besøkte Bianca igjen etter hun var død. Hun lå pakket inn i et teppe, og var helt stiv. De siste dagene har de grått og hulket. Matskålene står tomme i huset.

– Vi var veldig glade i henne. Hunder blir bare bedre og bedre med alderen. Det kommer til å ta lang tid å komme over dette, sier Cecilie.

Først trodde veterinæren at hun kanskje hadde fått i seg gift. Men nå viser det seg at flere hunder har lidd samme skjebne. Hun kjenner også en annen i Oslo som har mistet hunden sin.

FRISK: Bianca var en aktiv og frisk hund. Foto: privat

– Jeg ringte til de som gjør obduksjonen og spurte om de har fått noen svar, men det har de ikke, sier Cecilie.

På ønskelisten

For Cecilies to barn har familiehunden Bianca vært der hele livet. Treåringen hennes lurte på hvor Bianca var, og hun måtte fortelle at familiehunden var død.

– Da svarte han: da bare ønsker jeg meg henne til jul, så kommer hun tilbake, forteller Cecilie.

Hun synes det er fælt å tenke på den redselen hundeeiere går rundt med i dag. Det er også viktig for henne å fortelle om det som skjedde med Bianca, hundeeiere kan være ekstra påpasselige på symptomer hos sine hunder.

– Det er en tragedie. Hvis hun har spist eller bare snust på noe, det er så uflaks. Det gjør vondt. Jeg vil advare sånn at det ikke skjer med flere, sier Cecilie.