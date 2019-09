Her gravde cheerleaderen (20) ned sin mørkeste hemmelighet

Tirsdag startet rettssaken mot den amerikanske cheerleaderen Brooke Skylar Richardson (20) i Lebanon i Ohio.

Hun er tiltalt for forsettelig drap, uaktsomt drap, for å utsatt barn for fare, bevisforspillelse og likskjending.

Mens Brooke påstår at jentebabyen var dødfødt, mener påtalemyndighetene at tok livet av henne og deretter gravde henne ned i familiens hage.

I retten onsdag kryssforhørte aktor Steven Knippen gynekologene William Andrews og Casey Boyce, skriver Ohio-kanalen Fox19.

Det var Andrews som oppdaget at Brooke var gravid, og det var Casey som varslet politiet.

Åtte måneder på vei

I retten fortalte Andrews at Brooke oppsøkte ham 26. april 2017 for å få resept på p-piller.

Under undersøkelsen oppdaget han at hun var rundt åtte måneder på vei.

Han fortalte at Brooke brøt sammen, og at hun tilsynelatende ikke hadde noen anelse om at hun var gravid.

– Hun repeterte og repeterte at hun ikke kunne ha dette barnet, og hun var fast bestemt på at hun ikke skulle fortelle noen at hun var gravid, sa han.

Videre fortalte han at ikke syntes at Brooke reagerte unormalt på beskjeden om at hun var gravid, og at han ikke mistenkte at hun kom til å skade barnet.

Videre fortalte han at Brooke aldri kom tilbake til ham på svangerskapskontroll, og at hun ikke svarte da han flere ganger forsøkte å ringe henne.

Fødte i all hemmelighet på badet

Mindre enn to uker senere fødte Brooke jenta i all hemmelighet på badet, mens foreldrene sov i etasjen under.

I avhør har Brooke fortalt at jenta var dødfødt, og at hun derfor gravde henne ned i hagen sammen med noen roser, og satte en blomsterpotte over.

I retten ble det vist frem bilder av hagen, hvor man ser en blomsterpotte plassert under et buskas.

GRAVSTED: Dette bildet, som ble vist frem i retten, viser hvor Brooke gravla datteren sin. Foto: Politiet

12. juli oppsøkte Brooke gynekolog Casey Boyce. På forhånd hadde Boyce blitt fortalt av Andrews at tenåringen var gravid.

FORSVARSTEAM: Brooke Skylar Richardson sammen med forsvarsadvokatene Charlie H. Rittgers (t.h) og Neal Schuett i retten tirsdag 3. september. Foto: AP

Under kryssforhøret fortalte Boyce at Brooke ønsket påfyll på p-pilleresepten sin, og at hun da spurte hvordan det gikk med graviditeten.

– Hun begynte å gråte, og hun sa: «Jeg fikk den alene i huset mitt, og jeg gravde det ned i hagen», fortalte Boyce.

Videre sa hun at hun reagerte med sjokk, og at Brooke fortalte henne at ingen hadde fått vite om verken babyen eller fødselen.

Gynekologen fortalte at hun tilbød henne å undersøke henne, men Brooke takket nei, og ba henne om å ikke fortelle dette til noen.

Etter å ha forhørt seg med kollega Andrew, kontaktet de politiet.